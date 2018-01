Las mareas se reivindican como “el único espacio capaz de disputar la hegemonía del PP”

Las mareas municipalistas celebran ayer en Santiago la segunda edición de unas jornadas para seguir avanzando y “tejiendo redes” en el camino hacia las elecciones locales de 2019, una cita para la que se reivindican como “el único espacio capaz de disputar la hegemonía del PP”.

En el encuentro, que comenzó a las 11.00 horas de ayer en O Matadoiro, participan los alcaldes de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta); Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común); Teo; Rafa Sisto (Son de Teo); y Val do Dubra, Manuel Negreira (Anova).

El regidor coruñés, Xulio Ferreiro, no pudo asistir por “motivos personales”, según confirmó el propio alcalde a través de las redes sociales. Tampoco lo hizo el portavoz de En Marea, Luís Villares, que en la mañana de ayer se encontraba en Sarria en un acto de la formación rupturista.

Los regidores atendieron a los medios de comunicación antes del inicio de las mesas de trabajo, centradas en los ámbitos institucional, organizativo, participativo y del “Área de Compostela”; que darán paso a, ya por la tarde, una mesa redonda sobre los retos a los que se enfrentan las mareas municipalistas de cara a las elecciones de 2019.



Tejer una red

En palabras de Martiño Noriega, que será el encargado de cerrar la jornada, la cita de ayer tiene el objetivo de “tejer red entre las experiencias” de las candidaturas de unidad popular “tanto en la acción de gobierno como en la oposición en los ayuntamientos” para, de este modo, “construir un relato compartido”.

Así, reivindicó que el “espacio” político que representan la mareas está “consolidado” y que es el “único” capaz de “disputar la hegemonía” a un PP que, para Noriega, “habla de gestión, pero debería hablar de indigestión, tanto cuando está en acción de gobierno como en la oposición”.

Después de aseverar que el modelo de construir desde “abajo a arriba” “no se abandonó nunca”, Noriega incidió en que “cada espacio” deberá decidir las “fórmulas” para presentarse.

“Lo que no se puede es dar pasos atrás en lo que fue un espacio compartido en condiciones de igualdad donde todos nos identificamos con el espacio que construimos”, apuntó antes de remarcar que “el objetivo” de las mareas es “superior”, ya que radica en “disputar la hegemonía al PP” y no en “repartir fincas”.

La jornada de ayer también contó con la presencia de los alcaldes de Teo, Rafa Sisto, y Val do Dubra, Manuel Negreira, que se han referido a uno de los retos que se presentan a las mareas: trasladar su “consolidación” en el ámbito urbano al rural gallego.

Para Sisto, “hay pocas diferencias” entre las grandes ciudades y los municipios pequeños, ya que “los procesos son los mismos” aunque deben adaptarse a las realidades de cada lugar.

En la misma línea se expresó Negreira, que cree que “los cambios en el rural siempre son más difíciles o, por lo menos, más lentos”. “El movimiento tiene unas bases comunes, pero hay que adaptarlas a las especificidades de cada situación”, añadió.