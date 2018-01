Losada defiende un PSdeG con debate frente a “la paz de los cementerios”

El nuevo secretario xeral del PSdeG en Vigo, el diputado autonómico Abel Losada, defendió ayer un socialismo con “debate y, por lo tanto, discrepancias” frente a “la paz de los cementerios” de la que acusa al PP.

En una entrevista en Radio Nacional de España, el recién elegido responsable de los socialistas vigueses comentó la reciente dimisión del alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, como secretario de Organización del PSdeG en Pontevedra tras unas discrepancias por la sequía con el regidor de Vigo, Abel Caballero.

Tras aclarar que “el agua es un bien común”, pues Caballero reclamaba un trasvase para abastecer Vigo que rechazaba Díaz, Losada aseguró que la discrepancia no nació de esta situación, sino de que “había un plan para la sequía aprobado por la Xunta hacía años, pero la Xunta no hizo nada hasta que la sequía era un problema urgentísimo”.

No obstante, recordó que “cada uno es libre de aceptar cargos y dimitir de ellos”, por lo que prefirió no valorar la marcha de Díaz, algo que sí hizo esta semana el diputado autonómico del PP Alberto Pazos, al considerar que evidenciaba la “bronca sistemática” del socialismo. Losada descartó que en el PSdeG exista una cultura de la confrontación, pues cree que lo que hay es “una cultura de la democracia y la participación”.



“Piramidal y autoritario”

“Prefiero debate y, por lo tanto, discrepancias a la paz de los cementerios”, defendió antes de calificar al sistema del Partido Popular como “piramidal y autoritario” con “un dedo de Aznar que señalaba sucesores de manera casi divina”.

El secretario xeral de los socialistas de Vigo destacó el “proyecto mayoritario” que dirige Abel Caballero en la ciudad, “un proyecto de gobierno que está permitiendo cambiar la vida de los vigueses”, como un modelo a exportar en el objetivo de “solucionar los problemas reales de la gente”.

La aspiración del socialismo debe ser “gobernar” porque “es la manera de cambiar las cosas” y por eso celebró el abrazo entre Abel Caballero y su sobrino Gonzalo, líder del PSdeG, para extender las ideas que triunfan en Vigo al resto de la comunidad.

Propone un “proyecto inclusivo que salga de los principios ideológicos” para atraer a más votantes, aunque “sin renunciar a una sociedad más igualitaria y más justa”. “El Partido Socialista de Galicia es el que mejor puede representar al conjunto de los ciudadanos”, afirmó, por lo que espera que esa idea se extienda al conjunto de la sociedad.

El viernes, el PP de Vigo aseguró que no se cree la “pantomima entre Caballeros” protagonizada en Santiago el jueves por Gonzalo Caballero, y su tío, Abel Caballero, e incidió en que en el partido sigue habiendo “grietas”.