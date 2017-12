Leiceaga cree que los dirigentes provinciales del PSdeG serán “compañeros perfectos” para las municipales

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, considera que los nuevos dirigentes provinciales que salgan de las primarias que el parido lleva a cabo en las distintas provincias gallegas serán “compañeros perfectos” para trabajar de cara a las elecciones municipales.

Fernández Leiceaga se pronunció así en una entrevista concedida a RNE, en la que se mostró convencido de que los nuevos líderes se entenderán con el nuevo secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.

El edil vigués David Regades y el actual portavoz de la Diputación de Lugo, Álvaro Santos, resultaron vencedores en las primarias de Pontevedra y Lugo, respectivamente, celebradas el pasado domingo. Ahora falta por saber quiénes serán los nuevos líderes en A Coruña y Ourense, provincias a las que aspiran, entre otros, el actual presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, así como el exsecretario xeral del PSdeG Pachi Vázquez, respectivamente.



Elecciones democráticas

Para Leiceaga, los procesos internos que realiza el PSdeG “están demostrando” que los socialistas gallegos hacen “elecciones democráticas de verdad”, ya que “en cada ámbito” gana “aquel que los militantes deciden que gane”. Por ello, pidió “respetar” lo que decidan los socialistas y aseguró que los dirigentes provinciales serán “compañeros perfectos” para “hacer más fuerte al PSOE”.

“Creo que a partir de ahora se trata de remar para construir una oferta buena de cara a las elecciones municipales y, en ese camino, las direcciones gallega y provinciales tienen intereses en común y no va a haber ninguna dificultad”, manifestó el también presidente del PSdeG.

Preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PSdeG también se refirió a otras formaciones con representación en la Cámara gallega. Así, sobre la propuesta del BNG de reconocer el estatus de Galicia como nación, Leiceaga acusó a los nacionalistas gallegos de “estar flirteando con la idea de avanzar hacia un modelo independentista como el catalán”. “Desde luego ahí a nosotros no nos van a encontrar”, dejó claro el dirigente socialista, que se mostró a favor del “modelo autonómico actual”.

“Creemos que hay que reformar la Constitución para facilitar avances en un sentido federal y que el estatus de Galicia como nacionalidad histórica debe de ser mantenido a todo nivel, pero no estamos a favor de episodios de ruptura del Estado español”, incidió. Precisamente, preguntado sobre si urge más reformar la Carta Magna o llevar a cabo la modificación del sistema de financiación autonómica, Leiceaga aseguró que esta última “tenía que estar cumplida desde 2014” por lo que “tiene una urgencia mayor”. “Reformar la Constitución va a llevar más tiempo, entre otras cosas, porque se necesita un consenso muy amplio en la clase política que después, además, tiene que ser refrendado por los ciudadanos”, indicó.

Volvió a mostrarse partidario de un modelo de financiación autonómica que “ponga el acento en la cobertura de las necesidades de gasto”. “Las comunidades se encargan de prestar servicios a la población y tienen que hacerlo en igualdad de condiciones en el conjunto del territorio”, dijo, para apostar por un sistema que “incorpore una solidaridad amplia a través de la Administración General del Estado”.