Leiceaga aconseja a los candidatos del PSdeG que se marquen “límites”

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reconoció ayer ciertas carencias en las primarias del partido y apostó por que los candidatos se marquen “límites” que no se deben traspasar en estos procesos.

En una entrevista en la Radio Galega, Fernández Leiceaga dijo que esperaba que “se produzca una participación amplia” en las primarias de ayer en las provincias de Lugo y Pontevedra, y también en las próximas de A Coruña y Ourense. Su deseo es que tras esos procesos “el partido tenga fortaleza” y “funcione en la misma longitud de onda cuando se trata de afrontar asuntos, como los temas sociales”.

Como hasta ahora había “estructuras provinciales”, pero a nivel autonómico no existía más que una gestora, sustituida ahora por el liderazgo de Gonzalo Caballero, el portavoz parlamentario espera que sea el PSdeG gallego el que marque “las políticas” para todos. Prefirió no apostar por ningún candidato y, en general, desea que el partido esté agrupado y “que los militantes acierten” con sus elecciones en un proceso en el que reconoce que necesita de una “mejor” organización. Hizo un llamamiento, además de a las direcciones, a “los militantes y los candidatos”, que deben establecer unos “límites que no se deberían traspasar”: “Tenemos que aprender a comportarnos”, declaró. Existen “límites al debate político que se puede dar en público” que “no se deberían traspasar”, dijo.

Respecto al posicionamiento de su grupo sobre diversos temas de actualidad en Galicia, como los incendios, Fernández Leiceaga subrayó que “es necesario que haya un plan forestal de verdad que vaya a ser seguido por la sociedad en los diez o quince años en los que va a estar vigente”.

Defiende la “aparición en el monte de múltiples especies” que lleven a “un bosque más mixto con producciones diversas” y propone un “aprovechamiento multifuncional” con producción “no solo de madera”, sino también de “pastos”.

“Hace falta un esfuerzo grande para modificar las estructuras agrarias y forestales. Debemos aprovechar los recursos que tenemos para sacar adelante el mundo rural”, declaró.