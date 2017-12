Junqueras afirma que está preso porque no se esconde de lo que hace

El candidato de ERC a las elecciones del 21 de diciembre y líder del partido, Oriol Junqueras, aseguró que se encuentra en prisión por que no se esconde y es consecuente con sus actos y da la cara.

“Yo estoy aquí porque no me escondo nunca de lo que hago y porque soy consecuente con mis actos, decisiones, pensamientos y voluntad”, precisó en declaraciones a Rac 1. “Hemos demostrado que damos la cara”, insistió desde Estremera, donde ERC tiene previsto realizar un mitin cerca del centro penitenciario.

Junqueras se mostró “convencido” de que todo lo que hizo en su vida “ha contribuido a plantar de forma muy sólida semillas que seguro que fructificarán de justicia, libertad y respeto a la dignidad humana”.



Gestiones para votar

El exvicepresidente catalán explicó también que realizó todas las gestiones correspondientes para emitir su voto desde la cárcel y confió en poder “votar y ganar” las elecciones.

Consideró que podrá acudir al Parlamento catalán tras los comicios: “Espero poder venir, seguro que será así, a la sesión de investidura y poder formar Govern, que seguro que formaremos, y que si así lo decide el Parlament tendré la posibilidad de presidir”.

“Estoy convencido de que no restringirán mi derecho a asistir a esa sesión constitutiva”, planteó, ya que se encuentra en prisión preventiva junto al exconsejero de Interior, Joaquim Forn, mientras se investiga al Gobierno de Carles Puigdemont por presunta rebelión, sedición, prevaricación y malversación.

Junqueras abogó por configurar un Gobierno “de máxima unidad posible” tras el 21-D, y aseguró que su paso por la cárcel de Estremera contribuyó a reforzar sus convicciones. El exvicepresidente de la Generalitat dijo encontrarse bien en la cárcel, en la que hace “muchas cosas que hasta ahora no podía hacer” como leer, escribir y practicar deporte.

Mientras, la Fiscalía ante el Supremo pedirá mañana que se mantenga la prisión preventiva para el exvicepresident con el argumento de que existe riesgo de reiteración delictiva, por lo que no debe aceptarse su recurso pidiendo salir en libertad.

El alto tribunal concedió la semana pasada cinco días al fiscal y al resto de las partes para que informen sobre el recurso que la defensa de Junqueras presentó ante la sala de lo penal oponiéndose a la decisión del juez instructor Pablo Llarena de mantenerlo en prisión preventiva por riesgo de que vuelva a delinquir.

El fiscal y la acusación que ejerce el partido Vox responderán con sendos escritos en los que piden a la Sala que revisa las decisiones de Llarena que confirme la prisión preventiva.

En su escrito, el fiscal considera como argumento principal para oponerse a la salida en libertad de Junqueras que existe riesgo de reiteración delictiva, tal y como ya estimó el magistrado.

En su recurso, Junqueras pedía que se le dejara en libertad porque su encarcelamiento tenía “efectos muy relevantes en el ámbito de la campaña” e insistía en su apuesta por “escenarios de diálogo y resolución bilateral”.