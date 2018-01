El juez instructor del caso Diana Quer ve indicios de un delito de agresión sexual

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso Peláez, que se encarga de instruir la causa por la desaparición y muerte de Diana Quer, observa indicios respecto a la posible comisión frente a la joven madrileña de delitos contra su libertad sexual. Así lo recoge en el auto firmado el martes para acordar la reapertura de las actuaciones seguidas sobre este caso, y en el que se recuerda que la causa se sobreseyó el pasado 19 de abril al no poder ser dirigida la misma hacia alguna persona determinada. Sin embargo, subraya que a raíz de las últimas investigaciones policiales practicadas “se desprende la existencia de nuevos elementos fácticos que corroboran los indicios anteriormente existentes respecto a la posible comisión de un delito de detención ilegal”. Del mismo modo, apunta que existen asimismo indicios de la comisión de un delito de homicidio o asesinato, al haberse hallado un cadáver que correspondería a la persona desaparecida.



En el mismo auto se indica que esos hechos son atribuidos a José Enrique Abuín Gey, alias “O Chiclé”, que se encuentra en situación de prisión provisional incomunicada y sin fianza decretada el pasado lunes, día 1 de enero, por el Juzgado Número 3 de Ribeira, “no pudiendo -precisa el instructor- ser descartada en el momento actual la participación en los mismos de su esposa, resultando por tanto ambos investigados en la presente causa”, pese a que por parte de la Guardia Civil que llevó a cabo las investigaciones se da prácticamente por descartada su implicación directa en los hechos, y que incluso no sabía nada de lo que había hecho su esposo más allá de que salió aquella noche a robar gasolina por la zona.

El juez Félix Isaac Alonso concluye que como diligencias a practicar en el momento actual procede al toma de declaración, en condición de investigada, de Rosario Rodríguez, mujer de “O Chiclé”, así como la incorporación a la causa de sus antecedentes penales. Se acuerda igualmente la declaración en calidad de testigos de dos personas, que no se mencionan en el comunicado remitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero que podría tratarse de los cuñados que dieron cobertura a José Enrique Abuín con una coartada. Del mismo modo, se apunta en el auto judicial que, de conformidad con los dispuesto en el artículo 505.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, encontrándose el investigado José Enrique Abuín Gey en situación de prisión provisional, procede escucharle asistido por su abogado, y se precisa que esa comparecencia tendrá lugar hoy, a partir de las once de la mañana. Según ha podido saber este periódico, no le acompañará el letrado que se hizo cargo de su defensa desde su detención, José Ramón sierra Sánchez, sino un compañero de su despacho, por lo que parece que recurrirá nuevamente a su derecho a no declarar, máxime cuando todavía se desconocen los resultados de la autopsia que se le está practicando a los restos mortales de Diana Quer.