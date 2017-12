Formoso ofrece “diálogo” para lograr una candidatura de consenso

El presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, reiteró ayer su oferta de “diálogo” para lograr una candidatura de consenso para liderar el PSOE provincial coruñés. Lo hizo tras lograr el apoyo a su candidatura de dos de las personas que inicialmente mostraron su disposición a presentarse a un proceso de primarias para el que hoy, a las 12.00 horas, concluye el plazo de presentación de avales.

Formoso confirmó el apoyo del regidor de Cariño, José Antonio Alonso Pumar, y del militante de Mazaricos Javier González Trillo; a los que agradeció “su generosidad” después de decidir retirarse del proceso.



Sobre Mercedes Rosón

Mientras, sobre el bloque encabezado por la exconcejala de Santiago Mercedes Rosón –que contaría con el apoyo del alcalde de Ares, Julio Iglesias, y el teniente de alcalde de Culleredo, Diego Tabio, así como el profesor coruñés Lois Fermín Vázquez–, Formoso dijo que la compostelana es “una magnífica persona”.

“La conocí estos días, pero es una gran persona”, expuso Formoso, quien mostró su disposición a “contar con ella” en caso de que él gane este proceso de primarias. “Seguro”, remarcó.

Preguntado si descarta que se pueda producir una única lista de consenso, el presidente de la Diputación coruñesa apostilló que hay que “seguir hablando”. “Es nuestra obligación”, insistió el alcalde de As Pontes, para luego señalar que para él no hay otra manera de hacer política “que no sea dialogando”.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, subrayó la “neutralidad” con la que está actuando la directiva que él encabeza en las primarias que está celebrando su partido en las cuatro provincias gallegas, al tiempo que saludó que los candidatos que aspiran a estos puestos intenten tejer acuerdos.

Preguntado por los periodistas sobre el proceso abierto en A Coruña, que empezó con siete aspirantes y podría acabar con dos, el líder del PSdeG explicó que los compañeros están “hablando” entre ellos para “intentar fortalecer sus posiciones”.



Su propio acuerdo con Leiceaga

“La política es diálogo, pacto y encuentro, con otras fuerzas y dentro de la organización”, ha enfatizado, sin olvidarse de que él mismo suscribió un pacto con Xoaquín Fernández Leiceaga frente a Juan Díaz Villoslada.

Y si estos acuerdos le parecen “positivos”, también apeló a perder el “miedo” a que concurran varios aspirantes a un determinado proceso orgánico. “No se puede plantear avanzar en una democracia más participativa pero tener miedo a que haya candidatos”, apostilló el vigués.

Dicho esto, Caballero quiso dejar claro que la Ejecutiva gallega del PSdeG está manteniendo “un comportamiento incuestionablemente limpio” y requirió esa misma “neutralidad exquisita” a todos los cargos públicos. Se trata, abundó el líder socialista, de que “la militancia hable”.

Tras sostener que el PSOE es “un ejemplo” en sus procesos, que se desarrollan –aseguró– con “normalidad y transparencia”, Gonzalo Caballero recalcó que el equipo que dirige seguirá “marcando la hoja de ruta” del partido en Galicia.

Su objetivo, como afirmó, pasa por aumentar el “protagonismo de la militancia” y de “abrir” la formación a la sociedad, “dejando atrás otras fases de baronías” que ya no forman parte de las nuevas formas de hacer.