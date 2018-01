Fomento acepta eliminar el peaje de Redondela pero subirá la tarifa global

El Ministerio de Fomento dio ayer una respuesta favorable a la petición de la Xunta de eliminar el peaje en la Autopista del Atlántico (AP-9) en el tramo entre Vigo y Redondela, según avanzó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, tras la celebración de la Comisión Mixta de ambas administraciones. No obstante, aclaró que la gratuidad de este tramo será compensada en la tarifa que se paga por circular en el resto de la autopista.

Así, Fomento acepta liberar el tramo solicitado por el gobierno autonómico (0,90 euros por unos cuatro kilómetros), y plantea una alternativa que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señaló como “lógica”, que es la compensación a la concesionaria con cargo a los peajes vigentes. Este sistema ya está establecido en el tramo Vigo-Pontevedra (con bonificaciones a los conductores que van y vienen el mismo día).

En ese sentido, Gómez-Pomar señaló que Fomento negociará con la concesionaria de la autopista, Audasa, la fórmula para compensar esa supresión. El secretario de Estado aclaró que la intención es que esta medida se sufrague dentro de “la financiación global” de la infraestructura, por lo que la gratuidad entre Redondela y Vigo irá “en relación con las tarifas generales” que pagan los usuarios.

Ante las preguntas de los periodistas, el secretario de Estado concretó que la medida se compensará con el propio funcionamiento de la AP-9, “de forma progresiva” y “a lo largo de un determinado tiempo”, aunque no concretó cuál será el encarecimiento que experimentará la tasa en el resto de tramos.



Repercusiones

“La idea es que se financie con cargo a la tarifa general que se abona en la autopista, lo que requiere estudiar qué impacto tendría en la tarifa por la circulación global de la autopista”, resaltó Gómez-Pomar, sin poner fecha a la aplicación de esa gratuidad.

El anuncio de Fomento supone que los peajes en la Autopista del Atlántico se encarecerán aún más de lo previsto, después de la subida aplicada ya a principios de 2018, correspondiente al ascenso del IPC (1,91%).

A lo largo del año está previsto que se apliquen progresivamente los incrementos previstos como compensación por las obras de ampliación –en Rande y en Santiago– y por las bonificaciones entre Vigo y Pontevedra, que significan otro 1,9% adicional. A esto habría que sumar la compensación que se pacte por la supresión del peaje de Redondela. Por su parte, la conselleira de Infraestructuras de la Xunta, Ethel Vázquez, expresó su satisfacción por la “buena noticia” de la gratuidad de la autopista en el tramo en cuestión y valoró la “voluntad” del Ministerio de Fomento de negociar con la concesionaria “la fórmula más viable”.

“Queremos una fórmula viable para que los usuarios no paguen ese peaje en una comarca tan competitiva”, aseguró, aunque evitó pronunciarse sobre la subida de precios porque “lo importante” es que la propuesta “sea viable” y “que se libere el peaje”. Asimismo, se refirió a las obras pendientes de Chapela para mejorar y reponer servicios afectados por la ampliación de la autopista.