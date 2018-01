Feijóo ve “clave” para la industria 4.0 combinar el empleo y la formación

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó ayer “el binomio empleo-formación” como “factor clave” para afrontar los retos de la industria 4.0. Dentro de esta apuesta, Feijóo consideró “estratégico” el trabajo de Coasa, empresa puntera internacional en la creación de componentes del sector aeronáutico, con un “peso fundamental” en la economía gallega y “que compite con todos los países del mundo”.

El jefe del Ejecutivo gallego visitó la empresa de componentes aeronáuticos en el Parque Tecnológico de Galicia, en San Cibrao das Viñas (Ourense), donde puso en valor la formación como la “fórmula” para que las empresas puedan preparar a sus trabajadores en el manejo de nuevas herramientas digitales, de modo que la introducción de nuevas tecnologías no suponga una “brecha generacional y favorezca el reciclaje” de trabajadores, acorde al tejido productivo.

Este acto contó con la presencia del conselleiro de Industria, Francisco Conde, y de varios directivos de la empresa, el director gerente de Coasa, Yago Fontán; el director de Relaciones Institucionales, José Álvarez, y el secretario general del consejo de administración de Aernova, Hipólito Suárez. Feijóo apostó por la formación en el ámbito empresarial para “ayudar a las empresas en el proceso de transformación digital y la incorporación a la industria 4.0”, una necesidad, dijo, que obedece a la necesidad de ser competitivos.

Recordó la nueva convocatoria de la Xunta de un programa pionero para crear unidades formativas en las empresas, que está dotada con 6,5 millones de euros, al que se podrán apuntar 2.100 personas desempleadas u ocupadas, quienes podrán participar en cursos de formación especializada que se ofertarán en más de quinientas empresas gallegas.

“No es posible incrementar la plantilla de una empresa si los empleados que entran no tienen un nivel de formación excelente ni mantener trabajadores con carácter estable si no mantienen una formación excelente”, apuntó Feijóo, quien destacó la participación de Coasa en la unidad formativa celebrada el año pasado, en la que participaron doce personas, de las cuales siete fueron contratadas. La Xunta financiará el 100% de la formación que las empresas diseñen e impartan con el compromiso de que se contrate, como mínimo, al 40 por ciento del alumnado que participe en estos cursos cuando se trate de personas desempleadas.

Como principal ventaja, destacó que serán las propias empresas las que planifiquen el contenido de los cursos que ofrezcan, en función de los perfiles laborales que precisan cubrir”.