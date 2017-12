Feijóo se reúne con Gonzalo Caballero y le emplaza a que se convierta en el “líder” de la oposición

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo ayer una reunión con el recientemente electo secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, tras la cual instó al dirigente socialista a que se convierta en el “líder” que, a su juicio, necesita tener la oposición en Galicia.

“No pueden ser presidente de la Xunta tres personas simultáneamente”, consideró Núñez Feijóo al respecto de las intenciones de las tres fuerzas que aspiran a suceder al PPdeG en el cargo, por lo que defendió el apoyo del Gobierno a que Caballero se erija como referente de la oposición.



Relegada

El nuevo secretario xeral del PSdeG no es parlamentario, donde su formación, quedó relegada en esta legislatura por detrás de En Marea como segunda fuerza en la Cámara autonómica –y primera de la oposición– pese a contar ambas con el mismo número de diputados (catorce), ya que el grupo que encabeza Luís Villares obtuvo más votos.

“Si uno no lidera la oposición no va a liderar bien el gobierno”, agregó el mandatario autonómico, que insistió en la importancia de desempeñar una oposición “útil” y sensata al Ejecutivo.



Desdeñar a Villares

Durante las sesiones de control en el Parlamento fue habitual que el presidente gallego haya desdeñado la oposición desempeñada por Villares.

Al término del encuentro de ayer, ambos líderes políticos coincidieron en destacar el clima cordial en el que transcurrió el mismo pese a no haberse alcanzado grandes acuerdos.

La reunión se prolongó durante cerca de tres horas y media en el despacho presidencial de Núñez Feijóo en Santiago, donde se abordó, según explicó Caballero en su turno ante los periodistas, “cuestiones de país”, como el sistema de financiación autonómica, la demografía, la política forestal o la lucha contra la violencia machista.



Infraestructuras

Estos son los asuntos que más espacio ocuparon en el encuentro entre ambos celebrado esta mañana, en la que también hubo espacio para política social o infraestructuras, como la autopista AP-9 o el corredor noroeste de mercancías ferroviarias.

Para el presidente de la Xunta el encuentro fue una reunión “productiva y esperanzadora”, que, incidió, debe de servir para que Gonzalo Caballero se conciencie de la necesidad de trabajar para ser el líder de la oposición.

Por su parte, el líder de los socialistas gallegos enmarcó la visita en la apertura de una “nueva etapa política” para el PSdeG en la que, además de consolidarse como “alternativa” de izquierdas, debe “mantener un diálogo fluido con las distintas organizaciones” de la sociedad gallega, en las que ha incluido a la Xunta.

Caballero indicó que la reunión ha servido para denotar la “diferenciación política” de ambas opciones, pero ha valorado el “esfuerzo especial” por mantener un diálogo fluido.

Sobre financiación autonómica, el dirigente socialista le ha trasladado al presidente que Galicia “tiene que salir con fuerza y sin perder posiciones del nuevo modelo de financiación”, por lo que deben atenderse aquellos criterios que plantee en las futuras negociaciones.

Asimismo, enumeró el resto de cuestiones abordadas en la conversación de ayer, y defendió

que es “necesario un cambio político en el país”.