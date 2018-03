Feijóo reitera el compromiso de 900 plazas en residencias para mayores

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reiteró su compromiso de ofrecer antes de 2020 un total de 900 plazas nuevas en residencias, de las que 180 se abrirán antes del próximo julio.

En su intervención en la sesión de control del Parlamento, el mandatario autonómico indicó que desde su llegada al Gobierno aumentaron en 59% el número de plazas para personas mayores, al pasar de 6.900 a 11.100, y dijo que la Xunta pretende continuar en esa senda.

Añadieron que para ello fue necesario primero un acuerdo con los ayuntamientos para poder edificar, ya que algunos no tienen planes de urbanismo.

Con el objetivo de impulsar las medidas para las personas mayores en un momento en el que los pensionistas reclaman un aumento en las prestaciones, el presidente gallego pidió respaldo para el presupuesto del Gobierno central, que recogerá una subida especial para las pensiones más bajas y las de viudedad.

El mundo al revés

Sin embargo, dijo que hay otras pensiones que ya son altas y por encima del salario medio “que no podrán subir por encima del IPC” porque lo principal es “garantizar la viabilidad” del sistema, señaló, y cuestionó si la oposición está de acuerdo con la medida.

“El mundo al revés, nosotros tirando por las rentas bajas y medias y ustedes por las rentas altas”, zanjó el mandatario gallego en una sesión de control en la que los portavoces de la oposición –En Marea, PSdeG y BNG– aludieron a las movilizaciones de los pensionistas.

Puso en valor los compromisos avanzados desde el Gobierno central que, trasladados a Galicia, supondría aumentar la pensión del 56% de los pensionistas en más del 0,25%, y que permitiría también eximir del pago del IRPF al diez por ciento de las personas, para lo que es necesario la aprobación de las cuentas.

Un conjunto de marcianos

Compromisos que pueden hacerse efectivos frente a las propuestas de la oposición, “porque es muy difícil tomarse en serio alguna de las propuestas que ustedes traen” aunque se “creen que en el PP somos un conjunto de marcianos que no tenemos pensionistas en casa” cuando no es así.

El portavoz del grupo socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusó ayer a la Xunta de establecer un “impuesto a los mayores no declarado” al no abrir las residencias necesarias.

Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, acusó al presidente de legislar contra los gallegos al negarse a subir el tramo autonómico de las pensiones no contributivas, puesto que ayer el PP rechazó en pleno una iniciativa en la que los nacionalistas hacían esta propuesta. l