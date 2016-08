Feijóo no quiere “partidos liados” en Galicia, sino “la excepción de la estabilidad”

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en que no quiere para Galicia “líos ni partidos liados”, sino mantener “la excepción de la estabilidad” para que la comunidad pueda “avanzar”.

En el acto de inicio del curso político, que este año se celebró en la Carballeira de San Xusto en Cotobade (por la negativa de la Diputación de Pontevedra, presidida por la socialista Carmela Silva, a ceder el Castillo de Soutomaior) y en el que volvió a estar acompañado por Mariano Rajoy, el presidente de los populares gallegos aseguró que no quiere en Galicia “ni divisiones, ni bloqueo ni vetos ni parálisis”.

“Tampoco lo quiero para el resto de España, queremos un país normal, en el que las elecciones sean las que deciden los gobiernos”, añadió.

Feijóo comparó la situación de estabilidad de la comunidad gallega en los últimos meses con el bloqueo político a nivel nacional, y constató que “España debería parecerse más a Galicia”. “La estabilidad es un factor determinante, y es un orgullo haberla mantenido en Galicia desde el primer instante”, apostilló.

El candidato del PPdeG hizo balance de su gestión, y reiteró que la economía de Galicia crece, hay menos parados y los servicios públicos “están garantizados financieramente”. “Queda mucho por hacer, pero lo que nadie nos puede quitar es que hoy hay más esperanza en el futuro. Dejamos Galicia mejor de lo que nos la encontramos, y eso no nos lo pueden quitar”, proclamó. De nuevo comparando la situación gallega con la nacional, Feijóo insistió en que, mientras la oposición “bloqueó el resultado electoral” en España, la Xunta aprobó los Presupuestos, bajó unos impuestos y eliminó otros, redujo el paro, aprobó la ley del Área Metropolitana de Vigo, invirtió el superávit, impulsó sectores como el naval o la automoción, y cumplió sus obligaciones contables, entre otros logros.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones y presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, puso en valor la “labor bien hecha” de Feijóo al frente de la Xunta, y pidió a los gallegos que le respalden, ya que la alternativa sería un “cuatripartito inestable, radical y extremista”, con partidos sumidos en “tremendas luchas de poder”.

“Hay dos modelos, uno muy bueno, que es el de Alberto Núñez Feijóo; y uno muy malo que ya conocimos en el bipartito, pero en versión ‘mejorada’, inestable, radical y extremista”, advirtió, y criticó que cada uno de esos partidos está “sumido en tremenda lucha de poder, que radian sin pudor cada día”.

“Si no se saben gobernar a sí mismos, ¿cómo pretenden gobernar al pueblo gallego?”, preguntó, y denunció que se trata de formaciones “instaladas en el extremismo, que compiten a ver quién es más radical”. “Si yo fuera ellos competiría por el voto moderado, pero ellos no, compiten por el voto radical, el que no llevaría a Galicia a ninguna parte. Esto es lo que nos jugamos el 25 de septiembre”, constató.

Frente a esta posibilidad, Rajoy defendió el modelo de Feijóo en el Gobierno gallego, el de una “Galicia estable, moderada y dinámica”. Según subrayó, el candidato del PPdeG se presenta “con el aval de la labor bien hecha”, en una comunidad que “va a mejor”, y es que “ni el más acérrimo de los enemigos puede negar la evidencia, porque los datos y los hechos no son discutibles”.

En ese sentido, el presidente nacional del PP recordó que Galicia cerró 2015 con un crecimiento del 3,2 por ciento, con 21.000 personas desempleadas menos y haciendo un “buen uso de las cuentas públicas”, cumpliendo los compromisos de déficit y con “más bienestar”.

También destacó el trabajo de Feijóo en favor de sectores productivos como la automoción, el naval, la pesca y la ganadería, y pidió a los cargos y militantes del PP que pongan todo esto en valor durante la campaña. “Puede presentarse con el orgullo de quien ha hecho las cosas bien. Vamos a ayudarle a ganar las elecciones”, dijo.

Por otro lado, Rajoy advirtió de que su partido volverá a Soutomaior, después de haber tenido que trasladar el tradicional acto de inicio de curso político de los populares gallegos al municipio pontevedrés de Cotobade. “Nos echaron de Soutomaior, pero nos queda el recuerdo. Eso no nos lo pueden quitar, y nos queda la seguridad de que pronto, si queremos, volveremos”, proclamó Rajoy, ante los aplausos de cientos de cargos y militantes de su partido.

El traslado de este inicio de curso, que el PP gallego llevaba casi una década celebrando en el emblemático castillo, suscitó comentarios por parte de todos los intervinientes en el acto.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, afirmó ayer que “la formación de un Gobierno en España es todavía hoy más un deseo que un hecho”, y exigió más responsabilidad al PSOE para desbloquear la situación.

Rajoy destacó que Ciudadanos y Coalición Canaria “han hecho un esfuerzo” para alcanzar un acuerdo de investidura que permita formar un Ejecutivo. No obstante, recordó que aunque el PP consiguiese un acuerdo con Ciudadanos y CC, la suma son 170 diputados y no sería suficiente para formar Gobierno. “Me temo que hoy es todavía mucho más un deseo que un hecho”, reconoció Rajoy.

Por ello, advirtió de que si el PSOE vota “no” a su investidura como presidente del Gobierno “estaremos en la misma situación que diciembre y eso ya sería muy peligroso para nuestro país”.

“Las cosas van bien, pero pueden empezar a dejar de ir bien y ya son muchos los avisos que empezamos a recibir dentro y fuera de España de que no se puede prolongar esta situación en el tiempo”, ya que “sería tremendo que, tras los esfuerzos de los españoles, la irresponsabilidad de algunos nos volviera a una situación de crisis”, subrayó. En este sentido, insistió en que sería “muy negativo” la repetición de unos comicios y continuar con un Gobierno en funciones al ser además una “anomalía”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, “que rectifique, primero por el bien de España, segundo por el bien del PSOE y tercero, por el bien de su propia biografía política”, y permita poner fin al bloqueo político en España. Feijóo también apeló a la responsabilidad de los socialistas para permitir la investidura de Rajoy.

“Al PSOE le decimos que deberían escuchar a los que gobernaron desde el PSOE. No es un partido que acabe de nacer o que venga a aprender”, recordó el líder de los populares gallegos, quien subrayó que “los españoles dijeron ‘sí’ a Rajoy” en las urnas.

“¡Basta ya de irresponsabilidad, de bloqueo, de parálisis, de perder el tiempo y de perder el dinero!¡ Y ya está bien del cachondeo que en este momento vivimos en España! Eso es lo que nos dice la gente cada vez que nos ven, ‘pónganse a trabajar’”, sentenció.