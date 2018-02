Feijóo incide en que la leche no debe salir de Galicia “sin valor añadido”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que uno de los retos a los que tiene que hacer frente el sector lácteo gallego, que produce el 40% de la leche de España, pasa por conseguir que la transformación de la materia prima se haga en Galicia, de manera que la producción de las granjas “no viaje sin valor añadido”.

Recordó Feijóo que Galicia está lejos de los grandes centros de consumo, de modo que si “la leche viaja sin valor añadido”, se producen unos gastos de transporte que las industrias siempre intentarán repercutir en los productores. Fue una de las reflexiones que realizó ayer en Taboada (Lugo) el presidente de la Xunta, durante su intervención en el acto que sirvió para formalizar la fusión de cinco cooperativas –Aira, Agris, Coelplan, Cogasa e Icos– en una única sociedad con casi 2.600 socios, 226 empleados, una producción de 310 millones de litros de leche al año y una facturación próxima a los 100 millones de euros.

Feijóo recordó que no es momento de hablar del medio rural “con nostalgia”, como “algo que fue y no es”, porque “las cifras demuestran lo contrario”, que ahora “se produce más, se vive mejor y las empresas” vinculadas al sector agroalimentario están mejor “dimensionadas”.



Futuro

De hecho, aseguró que “nunca antes” se había producido en Galicia “tanta carne, tanta leche y tanto vino”, por lo que “es justo hablar del medio rural no en términos de pasado, sino en términos de futuro”, porque “para que el progreso sea sólido” en la comunidad, tiene que “progresar no solo el eje atlántico, sino también el interior, y para eso el rural tiene la palanca”.

“Algo se está moviendo en el sector lácteo gallego”, dijo Feijóo, tanto “en calidad”, como en “cantidad”, como lo demuestra el hecho de que entre los años 2017 y 2018 fuesen presentados proyectos de inversión en la industria agroalimentaria por valor de 200 millones de euros.

Aunque reconoció que se sigue hablando de la creación de ese ansiado “grupo lácteo gallego”, recordó que la producción de leche nunca estuvo tan concentrada como en este momento, dado que el 55% de la leche gallega se produce de “forma unida”, a través de un ente instrumental, como las cooperativas.



Precio

Destacó que “las cifras son el barómetro para saber si un sector está creciendo o se está contrayendo” y, en el caso del sector lácteo gallego, la producción aumentó en 2017 en un 2,2%, mientras que el número de vacas productoras aumentó en 8.500, al tiempo que el precio se recuperaba y alcanzaba los 32,2 céntimos de euro por litro –de media en diciembre–, lo que supone un 8% más que en 2016 y un 11% más que en 2015.

Ese incremento de producción y del precio medio de la leche hizo que el sector lácteo gallego alcanzase una facturación de 815 millones de euros en 2017.

En cuanto a la nueva cooperativa que sale de la fusión, dijo Feijóo que cuando “los gallegos se ponen de acuerdo, son capaces de hacer cosas importantes”.