Feijóo atribuye la “mejora económica” a la formación y a la contribución de los emprendedores

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que la “mejora económica” tiene como “base” la formación, al tiempo que agradeció a los emprendedores su contribución para la salida de la crisis, “porque un país va hacia adelante cuando tiene personas dispuestas a esforzarse, a mejorar y a superarse”.

Así se pronunció Feijóo en la inauguración del primer encuentro nacional de antiguos alumnos de programas de alta dirección del IE Business School, en Mondariz-Balneario (Pontevedra). “Galicia sabe dónde está y hacia dónde quiere ir”, aseveró durante el evento, en el que incidió en que la comunidad avanza sin fracturas sociales y “orgullosa” de lo que es y de compartir su aventura colectiva dentro de España y de la Unión Europea.

En su intervención, el máximo dirigente autonómico aseguró que Galicia “seguirá apostando por la formación” y creando un “marco favorable para general inversión y empleo” a través de la “estabilidad”.

“Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro son concebibles sin personas que entiendan que el aprendizaje y la formación no son una mera etapa de la vida, sino una puerta que siempre tiene que estar abierta”, prosiguió el mandatario autonómico.

No en vano, Feijóo afirmó que su gobierno “intenta garantizar la estabilidad resolviendo problemas y no creándolos”, algo que, según explicó en el acto, se realiza gracias a instrumentos como la ley de fomento de iniciativas empresariales.

Internacionalización

En su intervención, también abogó por “apostar por la innovación y la internacionalización”. Y es que, según destacó el presidente autonómico, en el mes de septiembre, el crecimiento de las exportaciones gallegas al extranjero supuso un aumento del 5%.

Al respecto, el presidente autonómico se refirió a que el modelo económico gallego, que le permitió sortear mejor la crisis e incorporarse a la recuperación, dijo, se basa en tres pilares: la anticipación, la diversificación y la internacionalización.

En esta línea, Feijóo subrayó que Galicia consiguió anticiparse con medidas que tienen como paso previo el traslado a la sociedad de las razones que las justifican y la atención constante a las incertidumbres y sugestiones de los agentes sociales. “Galicia fue capaz de irrumpir en sectores que parecían vedados, logrando de esta manera que su economía sea menos vulnerable”, señaló, para hacer hincapié, a continuación en que la autonomía se convirtió en un espacio con puertas abiertas donde el flujo de inversiones exteriores y exportaciones se incrementa sin cesar.

Como prueba de ello, el mandatario gallego señaló que la actividad económica está creciendo por encima del 3%, mientras que hasta el pasado mes de septiembre se crearon 3.181 nuevas empresas. Como fuerza motriz de esta sociedad, el líder del Ejecutivo gallego expuso la apuesta de la Xunta por el talento, refiriéndose al programa Principia, que benefición a cerca de 300 investigadores en el ámbito del I+D+i., de los que el 84% desarrollan sus carreras en empresas.

Del mismo modo, recordó que Galicia está inmersa en la Estratexia de especialización intelixente, que moviliza más de 1.600 millones de euros hasta 2020. Además, precisó que la Rede galega de aceleradoras de empresa permite el desarrollo de más de 25 proyectos de start-ups. “Y más de 1.000 trabajadores podrán beneficiarse del plan Formación Industria 4.0”, concluyó Feijóo. l

El director general de caixabank llama a “recuperar la credibilidad”

El director general de CaixaBank, Juan Alcaraz, presidente de la Asociación Española de Directivos (AED), hizo ayer un llamamiento a “recuperar la credibilidad del directivo” en la jornada “Reinvéntate Galicia”. En el Palacio de Congresos de Santiago, y ante numerosos empresarios, Alcaraz opinó que la crisis supuso una “estigmatización” del directivo, sobre el que se hizo recaer, a su juicio, una “carga de responsabilidad tremendamente injusta”.

Frente a esto, abogó por fomentar distintos valores como el “equilibrio personal”, de modo que el directivo “facilite” la conciliación.