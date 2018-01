La familia Quer dice que la autopsia no descarta la implicación de otra persona

La familia de Diana Quer, que ejerce la acusación particular en la causa por la que se investiga la muerte de la joven madrileña, sostiene que el informe preliminar forense y el dictamen del Instituto Nacional de Toxicología no descartan la participación de terceras personas en el asesinato. Este es uno de los argumentos esgrimidos por el abogado Ricardo Pérez Lama, que ejerce la representación legal de la madre y del padre de la malograda muchacha, para recurrir el auto de sobreseimiento provisional y parcial acordado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira, sobre las actuaciones respecto a Rosario Rodríguez, mujer de José Enrique Abuín “O Chiclé”. El letrado recuerda que desde un primer momento, la esposa se situó en la noche del 21 al 22 de agosto de 2016 junto a su esposo y que, aunque después se retractó ante los investigadores, “la realidad es que con los mismos datos obrantes en el atestado de la Guardia Civil, incluidas la declaración de su cuñado y hermana, se le atribuyó la condición de investigada”.

Pérez Lema añade que la exculpación se produjo una semana después de su detención e interrogatorio a la que fue sometida en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, y en el que le retiró la coartada a su marido, “solamente con la ratificación en sede judicial de aquellos datos obtenidos en sede policial”. Subraya el auto de sobreseimiento dictado por el juez que entiende del caso se acordó “al estar en un momento muy inicial de la instrucción entendemos que, con el debido respeto, una resolución de este calado resulta prematura”. Agrega que están pendientes de practicar diligencias relevantes, aún no llegaron informes definitivos y tampoco existió ratificación de atestados en sede judicial. Y concluye que todo lo anterior se argumenta “al margen de cuestiones procesales que deben quedar totalmente aclaradas en las diligencias antes de tomar una decisión de tal calibre”.



El juez acordó la exculpación de Rosario Rodríguez en la causa que se sigue por el fallecimiento de Diana Quer, “al no existir en el momento actual indicios suficientes para dirigir el presente procedimiento frente a la misma”. El togado precisó en el auto que la mujer se retractó de sus afirmaciones en sede policial y judicial, después de ofrecer variadas declaraciones ante los investigadores, situándose en la noche del 21 a 22 de agosto de 2016 junto a su esposo y fuera de casa, de lo que se derivó su posible participación en los delitos. Y añadió que la versión en la que afirma que permaneció en la casa de Outeiro (Taragoña) se contrasta con los datos recabados de su teléfono móvil, “que indican que permaneció en todo momento en su vivienda”.

La resolución judicial señala, a diferencia de lo que apunta Pérez Lama, que de los informes médico forense y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses remitidos “no se desprende la existencia de indicios ni de muestras genéticas que indiquen la participación en el hecho de varias personas”, algo que concuerda con lo declarado en sede policial y el modus operandi policialmente atribuido al Chiclé. Para el juez, no existen indicios de entidad que apunten a la participación de Rosario como autora o cómplice, y tampoco considera posible la práctica de diligencias de las que pueda modificarse tal extremo -que tampoco fueron propuestas-, sin perjuicio que de la instrucción de la causa puedan derivarse nuevos hechos o pruebas que permitan dirigir el procedimiento frente hacia ella.