La familia Quer considera recurrir la desimputación de la mujer del Chiclé

La familia de Diana Quer, a través del abogado Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular en la causa por la muerte de la joven madrileña, está considerando la posibilidad de recurrir el auto emitido este martes por el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso, en el que acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de las actuaciones respecto a Rosario Rodríguez, mujer de José Enrique Abuín Gey, “Chiclé” en la causa que se sigue por el fallecimiento de Diana Quer. El objetivo que se perseguiría con esta medida sería que continuasen las indagaciones sobre el papel de ella. El auto del juez establece que contra el mismo se puede interponer recurso de reforma en el plazo de 3 días y de apelación en 5 días.

Así lo confirmaron a este periódico fuentes próximas a la familia de la malograda adolescente madrileña, tras conocer que el juez entiende que en el momento actual no existen indicios de entidad suficiente que apunten a su participación como autora o cómplice en los hechos delictivos investigados. El togado añadió que no se considera posible ahora la práctica de diligencias de las que pudiera modificarse tal extremo, precisando que “tampoco han sido propuestas”, sin perjuicio de que de la instrucción de la causa se deriven nuevos hechos o pruebas “que permitan dirigir el procedimiento frente a la misma”.

El representante legal de la familia Quer ya empezó a analizar su contenido y trata de ver si existe la posibilidad de recurrirlo. Aunque por ahora no trascendieron detalles de los argumentos a esgrimirse en el recurso, de llegar a presentarlo, hay varios a tener en cuenta. Destaca el papel que ejerció de “encubridora” del Chiclé en la presunta autoría del crimen de Diana Quer, contactando ella misma con agentes de la Guardia Civil para “desviar las investigaciones dirigidas hacia su esposo”, a pesar de que tenía sospechas de su posible participación en el delito, podría ser utilizado en ese recurso, pese a que como encubridora está exenta de responsabilidad al tratarse de su cónyuge.

En el auto se expone que, del contenido de la causa, “se desprende una participación activa” de la mujer del Chiclé con la finalidad de desviar las investigaciones policiales dirigidas hacia su esposo. Y se recoge que la mujer le preguntó a menudo a su marido respecto a su posible participación en la desaparición de Diana Quer, lo que “indica que efectivamente tenía sospechas de su posible participación en el delito”. El juez señaló que de las diligencias practicadas se desprende que Rosario no iba con su marido en la noche del 21 a 22 de agosto de 2016, algo que confirmaron su hermana y cuñado, que la vieron “en pijama”, lo que es compatible con que no saliera de su casa en Outeiro (Taragoña). l