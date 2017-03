Educación propone la convocatoria de 1.043 nuevas plazas para docentes

La Consellería de Educación ratificó ayer su voluntad de convocar oposiciones este año una vez se den las condiciones de seguridad jurídica necesarias. Por esto, y con el fin de avanzar en la tramitación interna de la convocatoria y así tener todo preparado para cuando se desbloquee la situación a nivel nacional, el departamento educativo de la Xunta presentó a la mesa sectorial de la enseñanza no universitaria una propuesta de convocatoria de oposiciones con 1.043 nuevas plazas, lo que demuestra la apuesta clara de la Consellería por la estabilidad laboral del profesorado gallego.

Tras avanzar a principios de febrero que se convocarían plazas en 25 especialidades, ayer se propuso una Oferta de Empleo Público (OPE) en Educación para este 2017 compuesta por 540 para profesores de enseñanza Secundario, 80 para profesores técnicos de formación profesional, 400 para maestros en todas las especialidades y 23 para profesores de música y artes escénicas.

imprescindible

Antes de la reunión de la mesa, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se reafirmó ayer en que, “en lo que depende de la Xunta, habrá oposiciones” en educación, ya que su Ejecutivo “quiere sacar” la oferta pública de empleo (2017), si bien insistió en que es preciso que haya al menos “un acuerdo inicial” con el PSOE al respecto y en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “hacen falta”.

“Quien diga que no es necesaria una ley de presupuestos para sacar la OPE no está informando correctamente. Si no la hay, automáticamente el recurso del Gobierno central ante una convocatoria autonómica es una posibilidad segura porque hay antecedentes y los opositores no se merecen esto”, advirtió al término del Consello de la Xunta, en base, por ejemplo, al caso de Andalucía.

Por eso, aunque insistió en que su Ejecutivo mantiene los trámites en marcha –ejemplificó con la concreción de las plazas por área en la mesa sectorial–, insistió en que se aprueben los presupuestos. “Aprobemos la ley y saquemos la OPE, tenemos de plazo marzo y abril”, señaló.

De hecho, cuando el Gobierno ya dio a entender que podría haber vías alternativas para garantizar las oposiciones, Feijóo señaló que, si en la “presentación” del presupuesto hay “un acuerdo inicial en los temas de la OPE” con el PSOE, él “pediría” autorización al Ministerio para sacar la convocatoria en base a dicho consenso, a la espera de que se concretase “en la tramitación de la ley”.

En todo caso, Feijóo se mostró “moderadamente optimista” en relación a que finalmente haya una ley que permita convocar la OPE con “seguridad jurídica”. Y es que, a su juicio, los presupuestos “hacen falta” y no solo para concretar las oposiciones, sino también para el desarrollo de proyectos pendientes de infraestructuras como el AVE.

“No juguemos con los opositores”, pidió el presidente gallego, quien recordó que hay comunidades que convocaron incumpliendo la ley y luego dichas ofertas fueron “tumbadas” por el Constitucional.

“Necesitamos unos presupuestos que den seguridad jurídica”, sentenció, para concluir que él no va a “meter” a los opositores gallegos en ningún proceso que carezca de la misma.