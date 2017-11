El Consello da Xunta aprobará hoy una oferta de empleo público de 2.405 plazas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que hoy se aprobará la oferta pública de empleo de este año, que incluye 2.405 plazas (sumadas a las 1.043 de educación que ya han sido convocadas), y de la que destacó que es una de las que más puestos reserva para las personas con diversidad funcional.

Si bien el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ya había anunciado en la Cámara el aumento de 400 plazas sobre las 3.000 totales de este año, todavía no se conocía cuándo se aprobaría la oposición.

En el marco de la inauguración de la exposición “Capacitarte” que, impulsada por el Cermi Galicia, se ubica en las dependencias centrales de la Xunta en San Caetano, el mandatario dio cuenta de la fecha al tiempo que resaltó las oportunidades que tendrán las personas con diversidad funcional para “servir a Galicia desde la administración”.

Y es que, como proclamó el mandatario autonómico ante los responsables de las diferentes asociaciones que componen el Cermi (como Down, ONCE, Autismo Galicia y la federación de sordos), la Xunta está “comprometida” con la inclusión.



Nuevos convenios

Prueba de ello, prosiguió el jefe del Ejecutivo gallego, son los cerca de 103 millones de euros consignados en el presupuesto del próximo año para políticas de discapacidad, que suben “más del doble” de lo que se incrementan las cuentas a nivel global. “Un ocho por ciento”, recalcó Feijóo durante el acto.

En esa cuantía se incluyen convenios con entidades, plazas públicas, ayudas a los ayuntamientos para suprimir barreras arquitectónicas y el aumento de los servicios de la Red gallega de atención temprana, que contará con un 16% más de fondos. En este sentido, señaló que la partida para estos conciertos subirán por encima de los cuatro millones de euros y que el presupuesto destinado a sostener las plazas de atención a la discapacidad superará los 84 millones.

Este esfuerzo presupuestario permitirá, dijo el presidente de la Xunta, que se incrementen en un 60% las ayudas para que los ayuntamiento supriman las barreras arquitectónicas y mejorar de esta manera la accesibilidad, lo que “permitirá presentar un plan de accesibilidad más ambicioso”.

Feijóo también relacionó este nivel de inversión con que el progreso de Galicia no será “real”, sino tan solo “una falsa ilusión”, si se “deja de lado” a una parte de la sociedad.



Avances y retos

Consciente de que se ha avanzado “mucho” en esta materia, también asumió que la situación actual todavía no es “la deseada”, de modo que fijó la consecución de “una sociedad en la que se valore a las personas por sus capacidades, y no por sus discapacidades” como “un objetivo irrenunciable”. “Ser diversos nos permite aprender, trabajar por la accesibilidad universal a los servicios públicos y elevar exponencialmente la importancia del compromiso de las instituciones”, afirmó.

También tuvo palabras de agradecimiento para las entidades que trabajan con unas 110.000 personas en Galicia, por “su dedicación, compromiso y coherencia” y por su buena relación con la Xunta.

En cuanto a la muestra que alberga el edificio administrativo de San Caetano, Feijóo ensalzó que “proyecta los valores” que transmiten las personas con discapacidad y las entidades que les representan. “Su trabajo es imprescindible para entender la sociedad en su conjunto, en igualdad, plena de derechos y obligaciones”, incidió el mandatario autonómico.

Y, tras señalar que a lo largo del año próximo irán pasando por este espacio muestras de cada una de las asociaciones que conforman el Cermi, a fin de que sus logros “no queden en el olvido”, Feijóo sostuvo que preferiría que no tuviesen que existir exposiciones de este tipo.

“Porque significaría que la sociedad es perfectamente consciente de que está incompleta si no estamos todos”, argumentó el máximo mandatario gallego.



Plan de accesibilidad

Por su parte, el presidente del Cermi Galicia, Iker Sertucha, enmarcó la exposición en la necesidad de “visibilizar” las personas con capacidades diferentes en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Después de agradecer “el compromiso potente” de la Xunta con sus necesidades, urgió el desarrollo del plan de accesibilidad. Al respecto, Feijóo prometió que los trabajos comenzarán en el primer trimestre de 2018.