El BNG exige que se reforme este año el “agotado” Estatuto de Autonomía

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, marca 2018 como el año en el que se deben abrir “dos debates importantes”. Por un lado, alcanzar un nuevo marco institucional para Galicia, ante el “agotamiento del actual modelo estatutario”, así como conseguir una reforma del “injusto” modelo de financiación autonómica.

Ana Pontón aseguró que Galicia necesita “cambios estructurales” para “mejorar las condiciones de vida” de sus habitantes ante una situación de “emigración, desempleo y precariedad”.

Por ello, cree que en 2018 se debe trabajar para crear “empleo digno”, mejorar las pensiones, blindar los servicios públicos y “frenar la sangría demográfica que cada año es más grave”. “En definitiva, poner fin a la irrelevancia política a la que nos está conduciendo la estrategia de subordinación de Feijóo a Mariano Rajoy y a los intereses del PP”, sentenció la nacionalista.

Ante esta situación, urge a que en el primer trimestre del año se cree una ponencia en el Parlamento para abordar un nuevo marco estatutario con el que “dotar de poder político real al país”, con propuestas para que Galicia “no sea espectadora”. Aquí también debe haber un “nuevo marco” para la lengua gallega.

Por otra parte, Pontón se quejó de que 2017 se cerró “sin ninguna novedad” en un nuevo modelo de financiación, por lo que fue un “año perdido”, a pesar de que “Rajoy anunció” que ese año se “iba a producir la reforma”.

La portavoz nacionalista ve “fundamental” modificar ya el “insuficiente e injusto” marco que “hace perder 3.500 millones cada año” a Galicia.



Ocultación de información

En este sentido, critica que el Gobierno gallego “oculta información al Parlamento”. “A estas alturas no sabemos qué propuesta mandó la Xunta al Estado en materia de financiación”, lamentó.

Por tal motivo, Ana Pontón considera que este curso parlamentario debe abrirse con una comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre esta cuestión y celebrar un debate “sobre las mejores alternativas” para financiar competencias. En esta línea, recordó también que el Bloque defiende un concierto económico que dé lugar a una mayor capacidad de financiación de servicios públicos. “Si este modelo fue exitoso para Euskadi no sabemos por qué Feijóo no quiere tener ese mismo modelo de financiación”, se preguntó la líder del BNG.