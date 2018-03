Beiras insta a Paula Quinteiro a que dimita porque “la izquierda tiene que dar ejemplo”

El histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras aseguró ayer que si fuese Paula Quinteiro, la diputada de En Marea identificada por la Policía, “dimitiría” porque “la izquierda tiene que dar ejemplo y tiene que practicar una ética absolutamente irreprochable”.



En una entrevista en la Radio Galega, Beiras abordó la situación actual de la diputada Quinteiro, cuya dimisión fue solicitada por la Coordinadora de En Marea al Consello das Mareas, que se reunirá hoy en una sesión extraordinaria, confirmaron fuentes del grupo parlamentario.



Beiras será una de las personas que tendrá que participar en la votación sobre el futuro de la diputada de En Marea e inscrita en Podemos, ya que forma parte del Consello das Mareas, máximo órgano de decisión.



Casta dentro de la alternativa

El veterano políitco recordó, antes de opinar sobre si debería dimitir, que En Marea es “una alternativa que se engendró para darle voz a la rebelión cívica” y aseguró que “no se puede luchar contra la casta si empieza a haber casta dentro de las alternativas”.



“Tiene que decidirlo ella, yo no le doy consignas a nadie, mi opinión es que Paula Quinteiro cometió un disparate y Paula Quinteiro dejó de actuar en la sociedad, por lo tanto en la vida cotidiana, como persona que representa a la gente más agredida en este país y, por lo tanto, para la defensa de sus derechos y libertades”, detalló.



Disculpas tardías

“Evidentemente –continuó– lo primero que tenía que haber hecho fue lo que hizo después. Si, efectivamente, todo el mundo puede tener un mal día, pues entonces decir que tuvo un mal día o decir que pedía disculpas a los electores para empezar, a toda la militancia de En Marea, a los compañeros y a la Policía Municipal”, agregó.



A pesar de que optó por no hacer ninguna recomendación concreta a la diputada, sí explicó qué haría si se viese en esa situación. “Si yo fuese Paula Quinteiro, dimitiría, lo que pasa es que es imposible que yo fuese Paula Quinteiro, mi trayectoria demostró que era imposible que hiciese nunca lo que ella hizo”, subrayó.



Reclamó, no obstante, que se utilice “la misma vara de medir para todo el mundo”, aunque destacó que “la izquierda tiene que dar ejemplo y tiene que practicar una ética absolutamente irreprochable”.



“En este momento hay altos cargos de la Xunta, de la Consellería de Sanidad, incriminados por la Fiscalía por homicidio nada menos, con motivo de lo que se hizo con los pacientes de la hepatitis C y, sin embargo, la Xunta los defendía hasta última hora”, abundó Beiras.