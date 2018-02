Beiras defiende el movimiento municipal de las mareas frente a En Marea como partido

El histórico líder nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras defendió ayer el modelo de funcionamiento del movimiento municipal de las mareas frente a la actual organización de la formación En Marea.

En una conferencia en la Universidad de Santiago, Beiras insistió en que, a nivel local, es “realmente donde está existiendo el proyecto de unidad popular que dio forma a la constitución de En Marea”. “En Marea es una cosa y las mareas municipales son otra”, sentenció Beiras, quien consideró que el principal reto de En Marea es “existir realmente en el seno de la sociedad” y no “quedar reducida a dos grupos minoritarios: uno en el Parlamento y otro en las Cortes del Estado”.

Así, el histórico político nacionalista consideró que “no vale meterse y enredarse en cálculos electorales”, ya que esta dinámica puede llevar a En Marea a convertirse en un “partido convencional más” y a un “distanciamiento” interno.



Modelo a seguir

Por ello, reiteró que el modelo a seguir es el del movimiento de las mareas en el ámbito municipal, donde, “con distintos grados de corrección”, sí se está dando “el proceso de unidad popular” del que se ha mostrado partidario. Del mismo modo, declaró que apoya al actual portavoz de En Marea, Luis Villares, aunque no quiso entrar en el debate de si debe repetir o no como candidato en las próximas autonómicas. “¿Qué es eso de repetir? ¿Estamos pensando ya en el futuro?”, preguntó Beiras, y abogó por “pensar en el presente. Hay que actuar ahora, hay que trabajar, hay que pelear, hay que militar”, sentenció.

La clave, agregó, es si la formación que lidera Villares “como organización es capaz de actuar de acuerdo con su código genético o se convierte en un partido convencional más”.

El análisis hecho por Beiras entronca con la situación vivida en el seno de En Marea en los últimos meses, en que Villares logró situarse como portavoz de la formación política en contra del sector que inicialmente lo había apoyado para ser candidato a la Presidencia de la Xunta.