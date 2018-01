Barreiro asegura que el PP no tendrá problemas para sustituir a Feijóo

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, manifestó que el partido no tendrá problemas para sustituir a Alberto Núñez Feijóo, el actual presidente de la Xunta, si no repite como candidato para las próximas elecciones autonómicas, y se mostró convencido de que “el partido tiene personas con capacidad suficiente” para afrontar el relevo.

En entrevista a la Cadena Ser, Barreiro aseguró que al igual que Feijóo pudo relevar a Fraga, una figura, a su juicio, “irrepetible”, llegado el momento con Feijóo ocurrirá lo mismo.

“Yo no tengo ningún tipo de duda de que en el momento en el que Alberto Núñez Feijóo decida que debe dedicarse a otro tipo de actividades, ya sea en otro ámbito político, en otro ámbito geográfico, pues estoy seguro de que el partido aquí en Galicia va a tener personas con capacidad suficiente y con experiencia acreditada también para poder continuar esta labor que ahora está haciendo de forma tan brillante Alberto”, aseveró el portavoz popular.

Barreiro, que definió a Feijóo como “el Fraga del momento”, cree además que es prematuro afirmar que no volverá a presentarse a un cuarto mandato y dejó caer que él fue el primero en decir que Feijóo tenía que presentarse a la tercera reelección.

Preguntado sobre Mariano Rajoy, señaló que es el principal activo del PP, capaz de sacar a España de la crisis y ponerla como modelo de recuperación en toda Europa, y sostuvo que no hay razones para que Rajoy no sea el candidato conservador en las próximas elecciones generales. Definió su labor, incluida la gestión de la crisis catalana, como “intachable”.



Corrupción

En relación a los escándalos de corrupción que se han producido en el PP, Barreiro admitió que, al igual que muchos militantes, siente vergüenza por este tipo de prácticas, pero aseguró que Mariano Rajoy ha adoptado las medidas necesarias para castigar esas prácticas en política.

“Efectivamente nos sentimos avergonzados la inmensa mayoría, los miles y miles de militantes del partido por la conducta que supuestamente puedan haber cometido algunas personas”, aseguró, pero matizando a renglón seguido que “algunas personas que en estos momentos no están en el Partido Popular”.

En este contexto, José Manuel Barreiro sostuvo que las insinuaciones de Pablo Crespo sobre las irregularidades en el Partido Popular de Galicia y el cobro de dinero en B hay que atribuirlas al ámbito de su defensa y pidió respeto a los tiempos y a los modos de la justicia.



Medidas

Precisamente, defendió que el PP ya tuvo pronunciamientos claros sobre la corrupción, realizados por Rajoy, y añadió que se han impulsado casi 70 medidas desde el Ejecutivo, en ocasiones “en solitario”, para luchar contra la corrupción.

Finalmente, José Manuel Barreiro apeló a la responsabilidad de la oposición para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y calificó de “hipócrita” la postura de Ciudadanos, un partido que mientras “presiona” con la investigación de la senadora Pilar Barreiro tiene sus propias cuentas cuestionadas por el Tribunal de Cuentas.

En todo caso, mostró su confianza en la aprobación de los Presupuestos dentro del plazo estipulado.