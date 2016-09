La Xunta y Navantia impulsan el primer proyecto de FP dual en Ferrol

La formación profesional de los futuros trabajadores que se integren en la construcción naval tiene desde ayer un punto y aparte en la comarca de Ferrol. Por primera vez en la zona es impulsado un proyecto de FP dual en el que toman parte la Consellería de Educación y la empresa pública Navantia.

Este proyecto cobra vida con el desarrollo del ciclo de grado superior en Mecatrónica Industrial que imparte el CIFP Ferrolterra y que, de este modo, ve así diversificada y ampliada su oferta.

De la firma del acuerdo de colaboración se encargaron el titular de dicho departamento autonómico, Román Rodríguez, y el director de Navantia Ferrol, Julio Martín Ramos.

Para el primero, al margen de que el convenio supone un incremento de la oferta que “favorecerá a súa futura empregabilidade e inserción laboral”, uno de los aspectos más destacables es precisamente el de la mejora de la competitividad de la empresa, ya que esta formará al alumnado “segundo as súas necesidades e circunstancias específicas”, señaló Rodríguez.



duración

Este primer proyecto se prolongará durante tres años, entre los meses de septiembre del ahora en curso y el próximo 2018 y en el mismo podrán participar un total de doce alumnos del ciclo de grado superior de Metrónica Industrial, una especialidad ligada a trabajos de instalación y mantenimiento.

La competencia profesional que alcanzarán los alumnos al obtener esta titulación les permitirá “configurar y optimizar sistemas metrónicas industriales, así como planificar, supervisar o ejecutar su montaje y su mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad, seguridad, prevención en riesgos laborales y respeto al medio ambiente”, destacó ayer la compañía pública a través de un comunicado.

En este sentido, el conselleiro de Educación recordó que los participantes en esta primera experiencia accederán a una ayuda económica mensual.

De hecho, en los próximos días –avanzó este responsable– el Diario Oficial de Galicia publicará la convocatoria del curso, cuyas clases darán comienzo en octubre.



empresariado

Rodríguez no quiso dejar pasar por alto el “compromiso do empresariado desta comarca co impulso da Formación Profesional”.

Como ejemplo, recordó los convenios suscritos en los últimos meses con la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal y la Asociación de Empresarios Ferrolterra para favorecer la realización de practicas de FCT (formación en centros de trabajo) del alumnado en firmas integradas en las mencionadas entidades.