La Xunta prevé que el nuevo juzgado de Primera Instancia esté operativo a principios de 2018

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, visitaron ayer los juzgados de Ferrol para comprobar in situ las obras de acondicionamiento de las estancias que acogerán el nuevo juzgado de Primera Instancia de Ferrol –el número 6–,

El gobierno gallego se encargará de la dotación material y del mantenimiento de esta nueva unidad judicial que cuenta con una inversión prevista de unos 77.000 euros para su puesta en marcha. Rueda dejó su firme compromiso de que los trabajos se terminen antes de fin de año para que pueda estar plenamente operativo a principios de 2018.

Además, el vicepresidente del ejecutivo autonómico recordó que “ya están consignados en los presupuestos de la Xunta para 2018 las dotaciones económicas necesarias para incorporar en este juzgado a siete funcionarios y permitir de esta forma su puesta en marcha una vez que las obras estén finalizadas”.



Demanda histórica

La sede judicial de Ferrol ve materializada así la histórica demanda del estamento de crear este nuevo órgano, justificado por el elevado ratio de procedimientos que manejan. Aunque tradicionalmente se ha reclamado la puesta en marcha específica de un juzgado de Familia, esta sexta unidad de Primera Instancia no tendrá asignado una competencia específica, como recordó ayer Alfonso Rueda, quien especificó que será el Consejo General del Poder Judicial el que pueda propiciar con posterioridad su conversión en un juzgado de Familia.

En este sentido, el presidente del Tribunal Superior aseguró que esta nueva unidad permitirá “cubrir esos mínimos que tiene que tener toda instalación judicial, tanto para que los funcionarios puedan desarrollar su labor, como para que los ciudadanos que tengan necesidad de acudir a ella lo puedan hacer con la funcionalidad oportuna”.

Miguel Ángel Cadenas aprovechó este acto para “agradecer la cordialidad y los esfuerzos que se está haciendo desde la Xunta, desde la Consellería de Xustiza, para que todas las demandas tengan cumplida respuesta y en particular en esta caso”.



Expurgo

El titular de la consellería de Xustiza también avanzó que el próximo año se continuarán con las labores de expurgo de miles de documentos, archivos y piezas de convicción, tan demandado por los funcionarios judiciales. Para ello, explicó, se destinará una partida cercana a los 80.000 euros para la contratación externa de estos servicios en las diferentes sedes de Galicia.

Rueda reconoció que las imágenes de montones de papel acumulado en diferentes estancias y oficinas “no casa bien” con los esfuerzos de la administración autonómica para digitalizar e introducir las nuevas tecnologías en las sedes judiciales.

En lo que concierne a Ferrol, desde que se inició este programa de expurgo en 2015, ya se han trasladado 2.300 cajas con documentos –la mayoría de ellas al archivo de los juzgados de A Coruña– y más de tres toneladas de objetos relacionados con procedimientos judiciales. l