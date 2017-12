La Xunta invierte más de 500.000 euros en centro de menores de Ferrol

El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, visitó ayer el centro de menores Ferrol I de acogida residencial para la integración, educación e inserción de los menores en situación de especial vulnerabilidad. Rodeiro fue recibido por la directora, Otilia Baltar, y estuvo acompañado por la jefa territorial de la Consellería de Política Social, María Francisca Gómez.

Las instalaciones acogen a chicos y chicas procedentes de un medio familiar y social definido por problemas económicos, sociales y culturales, que los coloca en situación de riesgo social. Después de la reestructuración efectuada en el año 2012, que incrementó su cuadro de personal en 14 trabajadores, el centro cuenta con 37 efectivos para atender las necesidades de los 39 menores residentes. El equipo está formado por 21 educadores, tres oficiales de cocina, dos ayudantes de cocina, ocho camareras-limpiadoras, dos ordenanzas y un peón de mantenimiento.

El centro presta atención a menores de edad, no emancipadas, que sean declaradas en desamparo, en situación de guardia administrativa o judicial o aquellos menores que necesiten atención inmediata, en tanto se valora la situación familiar.

Durante el 2016 y este año, en el centro se acometieron obras con una inversión de más de medio millón de euros, que “melloran o benestar dos menores internados tales como a adecuación dun novo fogar con seis prazas, a reforma integral de dous cuartos de baño, sala de estar e cociña”, señalan desde la Xunta.

También se cambiaron todas las ventanas, la caldera de gasóleo por otra de gas natural y se acondicionó el sótano para la sala de juegos y gimnasio con salida al jardín exterior.

En la actualidad, la administración autonómica cuenta con cerca de 2.000 menores bajo su protección: tutelados, en guardia, en acogida residencial o familiar.

“Entre as prioridades da Consellería de Política Social ocupa un lugar prioritario realizar unha atención integral a toda a infancia e, de xeito particular, aos menores que sofren unha situación de desprotección ou conflito social”, destacó Rodeiro. l