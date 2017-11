La Xunta y Fomento llevan a cabo obras de mejora en viales de Ferrol y comarca

La ciudad de Ferrol y los concellos de la comarca serán objeto de actuaciones en los viales de titularidad autonómica y del Estado. El Ministerio de Fomento lleva a cabo obras de mejora en el vial FE-15 con el fin de solucionar los problemas ocasionados por las lluvias de anteriores temporadas. Además, la Xunta ha sacado a licitación reparaciones en firmes de viales por valor de 812.000 euros, en las comarcas de Ferrol y Ortegal.

La Consellería de Infraestructuras e Vivenda Pública realizará actuaciones de arreglo de la capa de rodadura en tramos de las carreteras AC-100, AC-102, AC-110, AC-116, AC-566, AC-861 y AC-862, a su paso por los concellos de Ferrol, Cedeira, Mañón, Moeche, Narón, Neda, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño y Cerdido.

Las actuaciones se enmarcan en el Plan de reforzos de Firme, que en los presupuestos de 2017 incrementan su dotación, de 15 a 20 millones de euros.

En la carretera AC-100, en Mañón, las obras consistirán en el fresado y reposición completa de dos carriles en distintos tramos de la travesía do Barqueiro y en la zona del puerto de Bares.

En la AC-102, se actuará en el municipio de Cerdido y en el de Cedeira, por los que discurre el vial. Por su parte, las obras de la carretera AC-110 afectarán a un tramo del concello de Cerdido y a otro del vecino municipio de As Somozas.

En la AC-116 se rehabilitará el firme en las glorietas de varios puntos kilométricos de los municipios de Narón y Valdoviño.

También en el concello valdoviñés se llevará a cabo un proyecto en la AC-566, que contempla el fresado y reposición en la travesía de Campo y en otros tramos de dicha carretera.

En As Pontes las actuaciones en el firme de la calzada afectarán a la AC-861, donde se prevé la rehabilitación en la travesía de As Pontes, antes de la central térmica, y en el entorno del lago, hasta Espiñadero.

Finalmente, en la AC-862, se trabajará en el concello de Mañón, con mejoras en el drenaje y paneles direccionales de varios puntos del vial. l