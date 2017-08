La Xunta confía en restablecer los servicios camerales antes de fin de año

La directora xeral de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia, la ferrolana Sol Vázquez, señaló ayer durante una visita institucional a la ciudad naval que confía en que los empresarios de la comarca vean restablecidos todos los servicios camerales antes de que finalice el año.

Después de 20 meses desde el inicio de la liquidación de la Cámara de Comercio de Ferrol, las entidades empresariales de la ciudad y la comarca han trasladado al ejecutivo gallego su preocupación y malestar por no poder acceder a muchos de estos servicios y programas que les corresponden por ley.

Sol Vázquez aseguró ayer que se pondrá en contacto con las asociaciones de empresarios de la comarca para que le hagan llegar cuáles son los servios más básicos que no se están prestando actualmente –Cristóbal Dobarro, presidente de Cofer, explicó que únicamente se tratiman expedientes origen–. “En cualquier caso, la solución tendrá darse en los próximos meses. Confío en que antes de final de año los empresaios de Ferrolterra vean restituidos todos sus servicios y puedan volver a la normalidad”, indicó la secretaria xeral de Comercio e Consumo.

La responsable de la Xunta hizo especial hincapié en la necesidad de que todos ellos puedan acceder a los programas de incentivación y de fomento que se ponen en marcha desde la Cámara de Comercio de España en colaboración con los organismos locales y a los que, actualmente, los empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal apenas tienen acceso. “Ese es nuestro principal reto”, añadió Sol Vázquez.

Además, la directora xeral reconoció que está siendo un proceso “muy complicado”, no solo por tratarse de una de las primeras liquidaciones de cámaras a nivel estatal que se están llevando a cabo, sino por toda “la problemática jurídica” que implica este caso específico de Ferrol.



Seguridad jurídica

Concretamente, Sol Vázquez, se refirió a dos asuntos como son el proceso de liquidación del Consorcio Pro-Ferias y Exposiciones –participado por la Cámara y el Concello– y los conflictos laborales derivados del cierre de la cámara. “Son dos dificultades añadidas al ya de por sí complejo proceso de liquidación de una Cámara de Comercio y el de absorción por parte de otra”. “Pero desde la Dirección Xeral de Comercio seguimos trabajando para garantizar la mayor seguridad jurídica de todos los implicados, fundamentalmente la de los empresarios”.

Y es que el organismo coruñés puso como condición prioritaria a la Xunta para absorber la demarcación de Ferrol desligarse de los litigios contra el desaparecido ente cameral ferrolano que hubiese en marcha.

Poco antes de iniciarse esta fase administrativa, el gestor único designado estimó la deuda del organismo en más de seis millones de euros y más de una veintena de acreedores reclamaron parte de esa deuda. La búsqueda de activos para hacer frente a estos pagos, según fuentes próximas al proceso, está siendo uno de los principales escollos para dar carpetazo al proceso. l