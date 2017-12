La Xunta concede cerca de 200.000 euros a Cáritas para seguir mejorando el centro Vázquez Seijas

Después de acudir a su reinauguración el pasado mes de mayo, el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitó ayer nuevamente las instalaciones del centro de día de inclusión social Gabriel Vázquez Seijas de Cáritas. Durante el recorrido por el local, el responsable autonómico constató la inversión –de 150.000 euros– que su área otorgó a Cáritas para la primera fase de actuación que permitió habilitar los espacios de cocina, comedor, aulas de formación, punto NET y la biblioteca. “É unha satisfacción ver como as inversións da nosa consellería se enchen de persoas; a nosa non é unha consellería inversora que se dedique ao ladrillo, senón a atender prioritariamente a aquelas persoas que más o precisan”, destacó.

Así, Rey Varela anunció que, para llevar a cabo la segunda fase de mejoras, su cartera destinará en los próximos presupuestos de la Xunta para 2018 –que serán aprobados hoy– un total de 188.587,14 euros –164.899,50 para la ampliación del centro y 23.687,64 para la mejora del equipamiento– “para que Cáritas siga vendo a luz e siga tendo un gran centro social de referencia”.

La nueva directora de Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol, Victoria González, explicó que esta nueva aportación servirá para poder añadir al espacio nuevos servicios, entre ellos, uno tan demandado como el de duchas, así como el de lavandería y poder poner en marcha la parte de empleo en los talleres que imparten “para contribuir a la recuperación de la autonomía de la persona”.

“A orde a través da que Cáritas Ferrol obtén financiación para a segunda fase non só a beneficia a ela, senón a 122 entidades sociais de toda Galicia, polo tanto estamos satisfeitos e estamos seguros de que sumando esforzos o que facemos é multiplicar os recursos”, añadió Rey Varela, al mismo tiempo que señaló que el presupuesto del área de inclusión social sube un 23% el próximo año.