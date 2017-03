La Xunta autoriza la reordenación de los viales necesarios para la adaptación de la central de Endesa

El Consello de la Xunta autorizó ayer la firma de un convenio entre el Gobierno gallego con Endesa Generación SA para la reordenación del sistema viario de As Pontes, para conseguir el cumplimiento de la central térmica de una directiva europea referida a las emisiones industriales.



El coste total de la actuación, que será asumido en su totalidad por firma energética, fue estimado en 3,9 millones de euros, e incluye la expropiación de los terrenos, la ejecución de las obras y los contratos de servicios accesorios.



Para adaptar la central térmica de carbón de As Pontes a los requerimientos de la Directiva sobre emisiones industriales, Endesa. debe ejecutar instalaciones de desnitrificación y desulfuración que permitan prolongar la vida útil de la instalación y mantener la actividad mas allá del año 2020.



La explotación de estas instalaciones requiere el uso por parte de la empresa de los terrenos por los que discurre la carretera autonómica AC-861. Este tramo está situado entre la central térmica y el río Eume, y el ciclo combinado de gas, muy próximo a las instalaciones de la infraestructura eléctrica y que registra un tráfico originado principalmente por los accesos a la propia central y como conexión con la autovía Ferrol-Vilalba.



Esta situación hizo que la Xunta y Endesa acordaran acometer la reordenación del sistema viario de As Pontes. Así, colaborarán en la ejecución de una nueva vía que sirva como circunvalación al núcleo urbano pontés, separando el área industrial de la residencial y manteniendo al mismo tiempo la conexión existente con la AG-64.



Se prevé la aprobación del trazado en el plazo aproximado de un mes y someterlo a continuación la información pública y consulta de las administraciones. Una vez que se analicen los posibles alegatos e informes, se iniciará la redacción del proyecto de construcción, que se espera que pueda estar aprobado a finales de 2017 para su licitación.