La narradora, poetisa y dramaturga Xohana Torres Fernández, nacida en Santiago el 22 de Noviembre de 1931 y fallecida en Vigo el 12 de Septiembre de 2017, vivió su infancia y juventud en Ferrol, donde su padre estaba destinado como marino, residiendo muchos años en el barrio alto de Canido, “batido polo vento nos seus catro costados”, como ella misma escribe en uno de sus poemas.

Xohana Torres fue alumna de Carballo Calero, su profesor de Historia y Literatura en Ferrol, y pronto entró en contacto con el mundo de la radio en la emisora local y con el teatro formando parte del grupo Teatro Estudio. Estudió la carrera de Filosofía y Letras en Santiago, comenzando a partir del año 1953 su colaboración con diversas revistas como Aturuxo, Proa, Vida Gallega, Vieiros y Grial. Desde los primeros momentos, en su abundante y polifacética producción literaria, escrita en idioma gallego, destaca su interés por la reconstrucción cultural de Galicia y por la defensa de su lengua.

Como poeta se la considera integrada en la denominada “Xeración das Festas Minervais”. Su andadura en el mundo literario comenzó con la publicación de su primer libro de poemas “Do sulco”, editado dentro de la colección Illa Nova de la editorial Galaxia el año 1957, recibiendo el año 1958 el Premio de Poesía de la Asociación de Prensa de Vigo. El año 1980 publicó “Estacións ao mar”, obra que fue galardonada el año 1981 con el Premio de la Crítica española por el alto nivel expresivo y las vigorosas palabras de su poesía.

Otros poemarios publicados con posterioridad por Xohana Torres fueron “Tempo de Ría”, editada por Espiral Maior el año 1992 y “Ferrol, corazón de navío”, publicada el año 2001 por la editoral A Nosa Terra, una obra donde recopila diversas poesías de diferentes épocas. Su última obra poética fue “Elexía a Lola”, publicada el año 2016 y dedicada a su abuela materna Lola, berciana de nacimiento y a la que considera como la transmisora de su amor al habla gallega y a la cultura popular.

En cuanto a la narrativa el año 1971 Xohana Torres publicó “Adiós, María”, una singular novela consistente en una serie de monólogos de su protagonista Maxa, obra con la que obtuvo el Premio Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires. La publicación, de cierta reivindicación feminista, muestra un carácter realista y un estilo innovador, alrededor del desencanto del protagonista y de los problemas de una doble emigración, la llevada a cabo desde el mundo rural al urbano y la realizada desde Galicia hacia Europa.

Es de gran interés también la producción teatral de la escritora gallega que incluye de manera fundamental dos obras: la titulada “A outra banda do Íberr”, firmada en Port-Said el año 1961, escrita en uno de los viajes que hizo con su marido José Luis Ellacuría, marino mercante, y con la que ganó el Premio Castelao de Teatro Galego del año 1966; y “Un hotel de primeira sobre o río”, obra que fue publicada el año 1968.

Asimismo Xohana Torres fue una pionera dentro de la literatura gallega para niños, publicando obras como “Polo mar van as sardiñas” (año 1968) y “Pericles e a balea” (año 1984), además de llevar a cabo diversas traducciones de textos de escritores conocidos y varias adaptaciones de cuentos universales.

. La poetisa santiaguesa fue también una estudiosa de la etnografía y la antropología, presentando el año 1971 un interesante ensayo titulado “San Andrés de Lonxe, mitos e ritos”, obra que resultó ganadora del Premio Federico Maciñeira de la Diputación de A Coruña. Además de los citados con anterioridad, otros numerosos premios acompañaron su trabajo literario; Xohana Torresr recibió el Padrón de Ouro del año 1972, por su labor cultural a favor de Galicia, el Premio Celanova del año 1985 y el Premio Nacional de la Creación Femenina de la Xunta de Galicia, que le fue concedido el año 1992.

En el mes de Octubre de 2001 Xohana Torres ingresó como académica de número en la Real Academia Galega, siendo la tercera mujer que lo hacía hasta aquel momento. Su discurso de entrada lo tituló “Eu tamén navegar”, constituyendo una defensa del mundo de la mar y una evocación de su abuela Lola, al tiempo que en su discurso hacía un recorrido por sus vivencias juveniles llenas de referencias marineras.

Xohana Torres dio a conocer y difundió en sus publicaciones el nombre de Ferrol (en muchas ocasiones utilizando el poético Lorref), así como los lugares y rincones más característicos de la urbe: la Praza Vella, el Cantón de Molíns, la boca de la ría, A Graña, el mar de Cobas, el muelle de Curuxeiras y su barrio de Canido.

A pesar de su ausencia de la ciudad, Xohana Torres siguió teniendo continuas y buenas relaciones personales con mucha gente de Ferrol, en especial sus amigas de juventud. Sin embargo, su fallecimiento fue poco y mal recordado por los políticos y las asociaciones culturales ferrolanas.

Tan solo a título personal firmas como las de Xaime Bello o Vicente Araguas rindieron en la prensa el merecido homenaje de recuerdo a una voz singular y fecunda dentro de la prosa y poesía en idioma gallego.

No es fácil de entender como los responsables de cultura del Ayuntamiento de Ferrol y las entidades culturales de la ciudad no se hayan significado en el merecido recuerdo a Xohana Torres. Tienen la ocasión de dedicarle el oportuno homenaje en su momento, dando su nombre a la nueva plaza situada en el solar de la antigua empresa Fenya del barrio de Canido, donde ella vivió durante varios años.