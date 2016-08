Xesgalicia destaca la apuesta por la internacionalización de la pontesa Evasa

El director de Xesgalicia –la sociedad gestora de entidades de capital riesgo–, Juan Cividanes, visitó ayer por la mañana en el polígono industrial Penapurreira, en la localidad de As Pontes, las instalaciones de la empresa Encapsulantes de Valor Añadido (Evasa), una de las compañías con mayor base tecnológica de la comunidad gallega.

El alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación, Valentín González, también asistió a esta visita. Tras el encuentro con los representantes de Evasa, el responsable de la entidad destacó la importante apuesta por la innovación y en favor de la competitividad que lleva a cabo la firma de encapsulantes, así como su búsqueda de nuevas alternativas en los mercados internacionales.

Evasa está optimizando su sistema de producción y la fabricación de un nuevo producto que incremente la resistencia y durabilidade del vidrio, tanto para su utilización en el sector fotovoltaico como en la construcción civil. La empresa tiene como objetivo aprovechar esta innovación para impulsar las ventas de este producto, especialmente, en el continente americano

En este sentido, el director de Xesgalicia señaló la importancia de la internacionalización y, más en concreto, indicó que el mercado norteamericano es un objetivo estratégico, sobre todo por la apuesta de Estados Unidos por las energías renovables, con especial atención al sector eólico y fotovoltaico.

Cividanes señaló que la empresa, con sede As Pontes y constituida en 2010, comercializa su producción en más de 20 países, con una cuota del 1% del mercado mundial de encapsulantes para el sector fotovoltaico, debido, sobre todo, a su apuesta por desarrollar proyectos de I+D+i.

Evasa obtuvo en 2015 una cifra de negocio de 4,8 millones de euros, con un incremento de las ventas de un 30%.



sostenibilidad

Además, la compañía tecnológica ha recibido importantes galardones por su labor ambiental. El pasado año fue la ganadora dentro de esta categoría en la primera edición de los premios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que organiza la Xunta de Galicia.

La propia naturaleza de su negocio tiene una finalidad ambiental, ya que todos los proyectos buscan un ahorro energético, pero, además, la empresa controla el impacto ambiental de su actividad identificando, catalogando y tratando los distintos residuos que generan.

Evasa fue una de las últimas empresas de la comarca que se benefició de las ayudas del llamado Plan Ferrol.