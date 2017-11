La Xerencia Integrada convoca un total de quince plazas de facultativo especialista de área

La Xerencia Integrada de Ferrol convoca 15 plazas de facultativo especialista de área, según la resolución que publicó ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG). Así, se convoca, por concurso de méritos, la cobertura “en cumprimento co establecido no Plan de estabilidade de empleo e provisión de prazas do persoal estatutario do Sergas”.

Las solicitudes para participar en esta convocatoria, junto con la documentación, se pueden presentar en el registro general de la Xerencia, en el hospital Arquitecto Marcide –así como en los registros incluidos en la ley de procedimiento administrativo común– en el plazo de quince días naturales. Las bases íntegras estarán expuestas en el tablón de anuncios de la Dirección de Recursos Humanos de la Xerencia, en el Punto de Atención al Trabajador (PAT) de la Direción de Recurso Humanos, así como en la página web del Servizo Galego de Saúde.

Las plazas que se recogen son una en cada una de las especialidades de Anatomía Patológica, Análisis Clínicos; Anestesia y Reanimación; Angiología y Cirugía Vascular; Cirugía General y Aparato Digestivo; Farmacia Hospitalaria; Hematología y Hemoterapia; Neurofisiología Clínica; Obstetricia y Ginecología; Oftalmología; e Oncología Médica. Asimismo, se ofertan dos en las especialidades de Microbiología y Parasitología y sendas en la de Radiodiagnóstico.