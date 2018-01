Un voto de diferencia hace que Beatriz Sestayo revalide la secretaría general

La llamada a la participación que se hizo desde ambas candidaturas sirvió para que la asistencia a la asamblea extraordinaria de ayer fuese masiva dentro las distintas familias del PSOE.

Las voces críticas desde distintas palestras socialistas no consiguieron, sin embargo, desbancar a la secretaria general, Beatriz Sestayo, que revalidó ayer su cargo y la confianza de la mayoría de los militantes socialistas ferrolanos.

Los resultados, sin embargo, fueron de lo más ajustados, y solo un voto de diferencia permitió a Sestayo continuar en su cargo. El senador Ángel Mato, se queda así a las puertas de la ejecutiva local.

El recuento de votos se produjo llegadas las doce de la noche y dejó 96 votos para la candidatura de la ya secretaria general y 95 para la del senador ferrolano. Se contabilizaron tres votos nulos, al parecer por haberse introducido en una urna que no correspondía. Lo ajustado del recuento y la posibilidad de que los votos nulos fuesen para la candidatura de Mato deja abierta las puertas a una posible impugnación, aunque el candidato no se refirió ayer a esta posibilidad, sino que dio por válido el ajustado resultado.

La secretaria general que se mostró “honrada y orgullosa” felicitó a la militancia por la “inmensa movilización, lo que demuestra que es un partido vivo”. Recordando que siempre apostó por ponerse a trabajar “gane quien gane”, tan pronto como fue proclamada responsable local, Sestayo apuntó que “trabajaremos todos juntos por el partido y por la ciudad” y así aseguró que “desde ya” formarán equipos de trabajo con gente de las dos listas “porque no sobra nadie”, aseguró, al tiempo que indicó que lejos de fracturarse el partido “queda reforzado”.

El candidato Ángel Mato agradeció también la participación y dio la enhorabuena a la secretaria general, ratificando también el compromiso del trabajo por la ciudad.

Pese a lo ajustado del resultado manifestó que “ahora todos estamos al lado de la secretaria general” y apuntó en relación a posibles integraciones en la ejecutiva de gente de su lista, que “a ella le toca ahora tomar las decisiones y decidir con quién va a contar, yo no pondré impedimento”.

La asamblea extraordinaria que se celebró ayer en el Carvalho Calero se prolongó durante más de cuatro horas y en ella se debatió la gestión de la comisión ejecutiva municipal y se presentaron y eligieron los delegados al comité provincial y nacional gallego, para los que se eligieron un total de 11 miembros del provincial y cinco del gallego.

Con este proceso interno del partido socialista se inicia un camino hacia el próximo destino, las elecciones municipales de 2019, para las que se podrían celebrar primarias. Aunque ninguno de los candidatos habla aún de este momento, los resultados del PSOE en las anteriores elecciones, en las que Beatriz Sestayo figuraba como candidata a la Alcaldía, hacían pensar en un cambio, aunque la asamblea de ayer le brinda el apoyo de la militancia. l