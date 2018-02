Villares considera que “é necesario entenderse co PSOE”

El portavoz de En Marea, Luís Villares, estuvo ayer en Ferrol participando en las “Conversas no Parador” del Club de Prensa, donde se mostró “optimista impenitente” en su apuesta por el futuro de Ferrol, siempre y cuando se diese el “entorno institucional” adecuado para aprovechar el capital humano y la formación existente.

De hecho ve la ciudad naval como “epicentro dunha política nova de oportunidades”, dada la existencia de viviendas suficientes, industria, condiciones sanitarias y educativas adecuadas, por lo que instó a la Xunta y al Estado a invertir “porque é unha aposta con retorno seguro”.

La situación política de la ciudad fue valorada por Villares, teniendo en cuenta que la vertiente local de su partido, Ferrol en Común, gobierna en minoría tras haber roto con el PSOE y en su propio seno se han producido expulsiones de ediles y oposiciones enfrentadas como la del presidente de Ferrol en Común. El también magistrado señaló que “En Marea non se mete na vida interna de FeC aínda que o importante é o esforzo social e político que se está a facer para que redunde na cidade, non mirarnos a nós mesmos. Todo o que se separe da xustiza social ou da participación cidadá é secundario”. Por eso, considera que las próximas elecciones municipales deben encararse desde la “nova forma de traballar” porque, aseguró, lo que se premia “é o encontro, a unidade” y en ese sentido considera que, pese a la ruptura del pacto de gobierno, “hai que entenderse co PSOE” así como con las demás fuerzas políticas con las que se tengan aspectos en común “facendo mesmo de tripas corazón porque as políticas sociais superen ás de partido”.

Con respecto a Suárez como cabeza de lista, Villares lo ve como “candidato a revalidar” su cargo aunque indicó que dependerá de él y de la asamblea.