Los vecinos de la zona rural tachan de “fracaso” el plan de transporte

El Plan de Transporte Público puesto en marcha el pasado mes de septiembre no ha mejorado la situación para los vecinos de la zona rural de Ferrol. Así lo denuncian entidades como la AVV de San Felipe, Brión y Santa Cecilia, entre otras, que critican que varias zonas quedan aisladas, sin ningún servicio, que los autobuses no llegan a los destinos necesarios –hospital naval– y que el transporte a demanda es un “fracaso”, que prolonga los viajes hasta hacerlos impracticables.

Las demandas de los vecinos serán trasladadas por el grupo municipal del BNG en una moción al pleno del próximo jueves, apelando al ejecutivo de Jorge Suárez a que inste a la Dirección Xeral de Transportes de la Xunta a poner en marcha dos rutas demandadas por los vecinos y, si no se cumple, solicitar la resolución del contrato por incumplimiento del pliego de condiciones y poner en marcha una nueva licitación por parte del propio Concello.

Las entidades vecinales de San Felipe, Brión, Viladóniga, Serantes, Pazos y Mandiá se dirigieron al Concello y la Dirección Xeral de Transporte con una propuesta de dos rutas que recorrerían, en el primer caso, Mandiá, Pazos y el centro de salud de Serantes y, la segunda de las propuestas, San Felipe, San Cristovo, Martín, Liñares, Brión, Valón, Vilasanche, Viladóniga y centro de salud de Serantes.



Las entidades denuncian una precariedad “cada vez mayor”, como indicó la presidenta de la AVV de San Felipe, María Tella, y hablan de que hasta el momento “hemos pedido algo que es un derecho, pero a partir de ahora comenzamos ya a exigirlo”. La responsable vecinal recordó ayer que San Felipe y San Cristóbal no tienen ni un solo servicio en todo el día, cuando antes contaban con dos y asegura que el transporte a demanda “es una mentira y nos venden algo que no es”. En este sentido, afirma que el tiempo que lleva hacer uso de este servicio –al ser compartido con el bus escolar y tener que dejar en primer lugar a todos los escolares– es “como hacer un viaje a Lugo para llegar solo hasta Ferrol”.

También desde la AVV Castealo de Brión, su presidente José Oreona, aseguró que en lugar de ampliar servicios en la zona rural “se empeoraron y se eliminaron”, aludiendo a que los horarios tampoco se ajustan a la demanda, por lo que la utilización del transporte disminuye. El responsable vecinal indica que el bus de Brión no pasa por otras parroquias, por lo que no presta servicio a ninguna zona más hasta llegar al destino.

También desde O Cruceiro de Santa Cecilia, José Mosquera, recordó una vieja demanda, la llegada del autobús al hospital naval, algo, dijo, incomprensible cuando cada vez se prestan más servicios en ese hospital y no hay ningún autobús que tenga ese destino, llegando solo hasta el Arquitecto Marcide. Los vecinos denuncian que para la apertura del centro comercial de O Boial se habilitaron rápidamente autobuses con esa línea, mientras que hacia el hospital sigue sin haber servicio.

Además del transporte rural, la moción que lleva a pleno del BNG aborda también la recuperación de la concesión del servicio con el fin de prestarlo en las condiciones adecuadas, así como a la creación de la empresa municipal de transporte.