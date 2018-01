Los vecinos de Santa Mariña inician movilizaciones por la pasarela

El visto bueno de ADIF a la modificación del proyecto para las obras de la pasarela de Santa Mariña que atraviesa la vía del tren no ha supuesto un anuncio inmediato de la actuación, sino que el ejecutivo local se refiere a una ejecución para este año, en base a los presupuestos municipales de 2018. Por esta razón, los vecinos del barrio, apoyados también por los del Ensanche A, que se ven afectados por esa conexión, iniciarán movilizaciones para reclamar que se habilite una partida, independientemente de la aprobación de las cuentas.

El grupo municipal del BNG hizo suya esta reclamación y ayer compareció acompañado de representantes de ambas entidades vecinales para anunciar una concentración el domingo, a las 12.30 horas, en la propia pasarela para pedir al Concello que inicie las obras y ponga fin a esta reclamación histórica de los vecinos, que se sienten estafados por las continuas promesas efectuadas.

El portavoz del BNG en el Concello, Iván Rivas, se mostró preocupado por que no se haya desarrollado una modificación de crédito para acometer esta actuación. El tema no fue abordado tampoco en el primer pleno del año pese a que, como asegura Rivas, ningún partido se negaría a esta aprobación.

El BNG considera que no se puede esperar a los presupuestos “porque non está nin presentado o borrador nin sabemos cando se vai aprobar e non se pode perder máis tempo”.

Además, reclama un millón de euros para la intervención de la pasarela y el muro de contención –por el que posteriormente habría que exigir reclamaciones a ADIF– y no entiende porque el gobierno habla de 400.000 euros, cuando estos no serían suficientes para la intervención.



Peligrosidad

La actuación en el muro, apuntan tanto los vecinos como el grupo nacionalista, es una necesidad porque implica peligrosidad y se ha reclamado en varios plenos municipales. Por eso, se exige al ejecutivo de Suárez que inicie el expediente para la reclamación económica de las obras, que ahora debe acometer el Concello por seguridad.

Desde el BNG también esperan que el proyecto que se está realizando desvincule las obras de la pasarela, el muro y el vial para tráfico rodado, de modo que se pueda iniciar de forma inmediata la licitación.de las primeras, ya que para la conexión viaria se precisa la modificación del PXOM.