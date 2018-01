A V Asemblea, organizada na Coruña pola ING (LXXXII)

Na última entrega daba conta de que os días 18 e 19 de marzo de 1923 ía celebrarse na Coruña a V Asemblea da I.N.G. como a denominaron os organizadores. Verdadeiramente era a 5ª asemblea nacionalista galega, de acordo coa denominación das catro anteriores, se ben, en puridade, viña ser a primeira da Irmandade Nazonalista Galega, nome adoptado na anterior Asemblea celebrada en Monforte. Alí, na vila luguesa, tomárase o acordo de celebrar esa V Asemblea na cidade da Coruña. Naquel momento nada podía asegurar que a Irmandade da Fala coruñesa tomaría o camiño de non integrarse na I.N.G. Non hai, pois, que pensar en que se escolleu a Coruña para reivindicarse no terreo dos desconformes.

As sesións celebráronse no Salón de Sesións da céntrica Casa do Consulado, na altura sede do Consello Provincial de Fomento, que presidía o coñecido avogado José Asúnsolo Obanza, que, así mesmo, fora presidente da Deputación da Coruña contra o final do século XIX.

Segundo a crónica telefónica “Los nacionalistas gallegos / La quinta asamblea en La Coruña” publicada polo diario vigués Galicia –como sabemos dirixido por Valentín Paz Andrade, que acudira á Asemblea como integrante da Delegación de Vigo– o martes 20 de marzo de 1923, na mañá do domingo 19 tivera lugar a primeira sesión á que concorreran, ademais dos afiliados da Delegación da I.N.G. na cidade herculina, representacións de Ourense, Ferrol, Vigo, Vilagarcía, Pontevedra, Santiago, Lugo, Betanzos, Ares, Muxía, A Estrada, Baiona, Monforte, Viveiro e Madrid.

A crónica recollía tamén que se recibiran numerosas adhesións de nacionalistas galegos residentes en Buenos Aires e na Habana e que presidira as sesións, o da Delegación da Coruña, D. Antonio Villar Ponte, actuando de secretarios os señores Fernández Barreiro e Quintanilla, ambos da delegación de Ferrol.

O acto comezóu coa lectura da memoria anual, presentada polo Xefe da I.N.G., D. Vicente Risco.

Acto seguido, a asemblea acordou ratificarse nas conclusións adoptadas na de Monforte e, a continuación, a Delegación da Coruña presentou un proxecto completo de organización “del partido” e propaganda, que foi aprobado despois de ampla discusión.

Dicía tamén o diario Galicia que se adoptaran numerosos acordos, mais que por ser de índole interna, non se lle facilitara á prensa nota dos mesmos.

Por último, recollía que entre as conclusións aprobadas figuraba unha relativa á necesidade de intensificar as relacións coas colonias de galegos residentes en Sudamérica, Cuba e Portugal e con esa finalidade “designaron tres ponencias, integradas por los señores Rodríguez de Vicente, Sueiras, Parapar, Villar Ponte (D. R.), Risco, Paz Andrade y Castelao”.

Como salta á vista, o cronista cita Sueiras e Parapar como persoas diferentes cando, en verdade, era unha soa, César Parapar Sueiras, membro da Delegación de Viveiro, que fora emigrante na Habana onde xa desenvolvera actividades nacionalistas. Sería outro dos nacionalistas fusilados en 1936.

Esta mesma crónica do Galicia do día 20 informaba tamén do acontecido na segunda xornada, celebrada o luns 19. Nela, o delegado de Vigo Sr. Paz Andrade presentara unha proposición encamiñada a procurar a unificación das forzas agrarias e as do nacionalismo galego, asunto que non era en absoluto novidoso. De feito, na conformación do nacionalismo irmandiño tormaran parte destacados e experimentados activistas das reivindicacións agrarias. Paz Andrade puxo de relevo a simultaneidade dos movementos agrario e nacionalista galegos e entendía que era moi necesario achegar un ideario ás organizacións agrarias para a súa incorporación ás doutrinas nacionalistas, dado que mentres o agrarismo corría o risco de malograrse por falta de ideoloxía o perigo que corría o nacionalismo era o de ficar limitado a unha escola de intelectuais. O delegado de Vigo entendía que nesa liña de actuación o primeiro paso debía ser o de dirixirse a todas as sociedades agrarias de Galicia para lles facer chegar de xeito condensado os puntos fundamentais do ideario do nacionalismo galego co obxectivo de que puidese discutilos e dixesen cales lles parecían aceptables.

A asemblea aprobou por unanimidade a proposición de Paz Andrade y encomendoulle a Risco a formación do programa que habería de enviarse a todas as asociacións de labregos galegos para que deliberasen sobre elas.

A ampla crónica do diario vigués informa tamén doutros acordos tomados pola Asemblea.

Un deles, a proposta de Ramón Villar Ponte, un dos delegados de Viveiro, foi o de constituír unha comisión, formada por el mesmo e polos señores Quintanilla e Calviño, que fixese xestións coas sociedades obreiras tendentes á constitución dunha “Confederación Nacional del Trabajo Gallego”.

Tamén se tomaron os acordos de celebrar solemnemente o Día de Galicia en todas as cidades ou o de realizar en breve en Santiago actos de propaganda. Finalmente, informaba do nomeamento de xefe da I.N.G., cargo para o que fora reelixido por unanimidade “el ilustre profesor y literato orensano D. Vicente Risco”.

O propio martes día 20, ademais do Galicia de Vigo, as páxinas doutros dous diarios galegos daban conta, con menor detalle, da celebración da V Asemblea. Un deles, o coruñés El Orzán, no solto “Asamblea nacionalista”, practicamente se limitou a informar que: “Según nos dicen se acordó persistir en el criterio apolítico señalado por la asamblea de Monforte y protestar contra la que los nacionalistas estiman farsa electoral próxima, por entender la Irmandade que sea cualquiera el resultado de las elecciones, será ajeno en absoluto a los verdaderos intereses de nuestra tierra”. O resto da noticia reducíase a sinalar o lugar de celebración e a asistencia de representantes da maior parte de Galicia.

O outro, o santiagués El Compostelano, no solto “Los nacionalistas gallegos”, recollía os nomes dalgúns dos participantes: “Asistieron, entre otros, los señores Risco, Consejero Supremo de la I.N.G., Castelao, Quintanilla, López Avente, Villar Ponte, Pardo, Fernández, Carballo, Paz Andrade, Lafuente, Gralón, Cortiñas, Sueiras, Morgade, Trasancos, Canalejo, Calviño y Cebreiro, representando a las entidades adheridas de diferentes ciudades gallegas” e destacaba o mesmo aspecto que El Orzán, isto é, o acordo de “persistir en el criterio apolítico de aquella, señalado en la Asamblea de Monforte, protestando contra todas las farsas electorales que se celebren en Galicia”. Pola parte que lle tocaba, recollía tamén o acordo, xa citado, de celebrar actos de propaganda en Santiago”.

Ao día seguinte, o mércores 21 de marzo, os lectores de La Zarpa podían informarse do acontecido na crónica “En La Coruña / La V asamblea nacionalista”, que, sen dúbida por axustarse ambos os xornais á información achegada pola I.N.G., recollía, practicamente do mesmo xeito, o que acabamos de ver publicado por Galicia.

Debeu ser así, xa que a información que a propia organización lle transmite a afiliados e simpatizantes no apartado “Seición Oficial / Resume da V Asambreia” do seu voceiro Rexurdimento / Órgao da I.N.G. correspondente ao mes de abril de 1923 non engade apenas nada ao aparecido neses dous xornais. Só un par de detalles dos que falarei na próxima entrega.