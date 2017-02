La unidad de atención temprana, sin servicio de logopedia desde noviembre

Decenas de niños que acudían al servicio de logopedia de la unidad de atención temprana en el Novoa Santos llevan desde noviembre sin poder recibir las sesiones de terapia que les habían prescrito como parte fundamental de su tratamiento para diferentes afecciones.



El motivo, según confirmó la Xerencia Integrada de Ferrol, es que la profesional designada por la Xunta para este servicio se encuentra con una baja de larga duración y desde entonces su puesto no ha sido cubierto.



Un colectivo de madres afectadas ha hecho llegar sus protestas tanto a los responsables del área sanitaria de Ferrol como a la consellería de Política Social, que es la encargada de gestionar estos puestos. Desde el departamento que dirige el ferrolano José Manuel Rey Varela explicaron ayer que “dende que se tivo coñecemento desta situación se están dando os pasos necesarios para resolvela”, y añadieron que confían en que “sexa no menor tempo posible”, aunque no avanzaron ninguna fecha concreta.



Las madres de los niños afectados recuerdan que todos y cada uno de los menores –hasta 6 años– que reciben esta terapia “la necesitan como parte fundamental de su tratamiento” y que no van al logopeda como un servicio complementario. Estos pacientes presentan diferentes trastornos y también acuden a esta unidad para recibir tratamiento psicológico o fisioterapéutico.



un paso atrás

“Muchos de los niños no pueden permitirse saltarse esta terapia y hemos tenido que recurrir a consultas privadas, centros educativos o entidades sociales que cuentan con estos especialistas”, explica una de las madres. Sin embargo, aseguran que aquellos que no han podido mantener las pautas de estas terapias han sufrido un retroceso en su proceso de aprendizaje o mejora en el habla. “Algunos han dado dado un paso atrás”, lamentan.



acciones legales

Esta situación no es nueva, ya que el servicio también “quedaba suspendido cada vez que la logopeda cogía sus vacaciones”, sin que ningún otro especialista la sustituyese. Sin embargo, esta nueva situación, que se alarga ya durante casi cinco meses, ha llevado a este colectivo de madres a estudiar acciones legales contra la Xunta. Para ello, aseguran que cuentan con el apoyo tanto del colegio de logopedas de Ferrol, como de los responsables de la unidad del Novoa Santos.