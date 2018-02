Unanimidad para la rehabilitación de la casa natal de Carvalho Calero

La moción popular instando al gobierno local a rehabilitar la casa natal de Carvalho Calero y poniendo como ejemplo la inversión cercana a los siete millones para compra de parcelas y levantamiento de viviendas de protección oficial consiguió la unanimidad de todos los grupos municipales en el pleno –continuación del mes pasado– celebrado en la mañana de ayer.

La propuesta sirvió también como recordatorio de lo hecho o no hecho por los gobiernos anteriores desde que se adquirió esta vivienda del escritor y para hablar de “ruinas” y no solo de buena parte del parque de viviendas de Ferrol Vello sino de las que, a juicio de unos y otros, hicieron los distintos gobiernos locales en materia de urbanismo.

La compra de la casa natal de Carvalho Calero– que son, en realidad tres, en la calle San Francisco– supuso en el año 2011 350.000 euros para las arcas locales, que se han ido multiplicando ante la necesidad de miles de euros de inversión en apuntalamientos y seguridad de una casa de la que ya queda poco en pie.

La defensa de la moción por parte de la portavoz del PP, Martina Aneiros, instando a rehabilitar ese espacio y darle un uso de equipamiento de forma “urgente”, aprovechando que el PERI permite la unión de parcelas, fue contestado por los grupos de la oposición, recordando que en el mandato de José Manuel Rey no se hizo nada al respecto.

El portavoz nacionalista, Iván Rivas, recordó que nunca fue una limitación a la rehabilitación la declaración de Bien de Interés Cultural del barrio ni tiene que verse como positivo que ahora puedan unirse parcelas. Rivas definió como operación “don limpio” la que el PP está llevando a cabo para eximirse de lo que no ha hecho anteriormente y se refirió al papel de Martina Aneiros como el de “salvar al soldado Rey Varela”. También Bruno Díaz, en nombre del grupo socialista, recordó que esta rehabilitación figuraba en su programa electoral y en el firmado en el pacto de gobierno y apuntó a la necesidad de que “se faga xa, sen falar de mandatos anteriores nin de excusas”.



Aneiros continuó en su defensa tanto de Rey Varela y del PP –recordando sus once concejales frente a los conseguidos por todos los demás partidos– y apuntó que en el mandato popular sí había restricciones a la hora de actuar, además de que el uso de la parcela era exclusivamente residencial hasta la aprobación del plan especial.

La “ruina” del inmueble que se pretende recuperar fue equiparada por el BNG con la de la fábrica de lapices –demolida en el mandato del PP– y respondida por los populares con la “ruina” de la plaza de España –comenzada con el nacionalista Xaime Bello como alcalde–.

La responsable de Urbanismo, María Fernández, que también reprochó que en los últimos años nada se haya hecho por Ferrol Vello, apoyó la propuesta, señalando que se esperaba tener alguna ayuda del concurso internacional “Richard H. Driehaus”, pero el proyecto presentado por Ferrol no fue seleccionado. Actualmente, apuntó, se están redactando pliegos de condiciones para el proyecto básico de ejecución de la rehabilitación de la casa de Carvalho Calero, tal y como afirmó la concejala.

La propuesta, a modo de moción, consiguió la unanimidad, a falta del voto de Ciudadanos, cuya representante no asistió al pleno de ayer.