Última semana de juicio en la Audiencia por el atropello mortal en Cedeira

Esta semana será, previsiblemente, la última del juicio por el atropello mortal de Cedeira en el 2012, por el cual se acusa a Maximino Caruncho de acabar intencionadamente con la vida de Juan José García Cheda arrollándolo con su coche en las inmediaciones del puerto cedeirés.



Hoy a las 10.00 horas se reanudan las vistas que se prolongarán hasta el miércoles. Durante estos tres días comparecerán ante el tribunal, entre otros, algunos de los agentes encargados de las diligencias y el peritaje del accidente, cuyos testimonios pueden ser fundamentales para determinar la intencionalidad del atropello, el principal caballo de batalla entre las partes.



Lo que sí quedó demostrado en la primera semana de juicio es la mala relación que existía entre la víctima y el acusado, quien llegó a reconocer que tenía miedo al fallecido por las continuas amenazas que este le había proferido, explicó. Según se desprendió en una de las vistas, el origen de las disputas entre el constructor acusado de asesinato y el fallecido eran unas humedades en una vivienda de éste último derivados de una obra propiedad del procesado.



Sin embargo, el letrado de la defensa, aunque reconoce esta enemistad, asegura que el atropello fue accidental y no intencionado, aunque la víctima resultase ser la persona con la que mantenía un enfrentamiento desde hacía años y calificó el suceso de “terrible casualidad”.



Declaraciones

Esta pasada semana algunos testigos directos del accidente avalaron parcialmente esta tesis, ya que acreditaron que el acusado dio un volantazo a la izquierda para intentar esquivar a la víctima, en consonancia con los atestados policiales, que también aluden a unas marcas de frenazos en la calzada.



Otros testigos también señalaron una posible mala visibilidad en el momento del accidente por la existencia de un importante número de vehículos en la zona, aunque de momento no ha podido ser acreditado.

Por ello, los testimonios de la Policía Local y de la Guardia Civil pueden resultar determinantes en las próximas jornadas para esclarecer lo ocurrido



Por estos hechos, el Ministerio Público pide una pena de 18 años por el delito de asesinato y tres más por obstrucción a la justicia, mientras que el abogado de la acusación particular, José Luis Gutiérrez Aranguren, reclama 20 años de cárcel por homicidio y 4 por obstrucción a la justicia, así como 110.000 euros para la viuda de la víctima y 15.000 para cada uno de sus hijos.



La parte letrada de la defensa asegura que “no hay pruebas” que sostengan la acusación por asesinato a la que se enfrenta su cliente, por lo que considera que es “injusta” y solicita su libre absolución.