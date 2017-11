Los trabajadores de Emafesa tomarán medidas si no se aprueba mañana la tasa

El debate sobre el levantamiento de la suspensión de la tasa de saneamiento reavivado el pasado viernes en un pleno extraordinario, que fue suspendido a petición del PP, está previsto que se reanude hoy con la convocatoria de una junta de portavoces con este punto como tema central.

Entre tanto, los trabajadores de la Empresa Mixta de Augas de Ferrol –Emafesa–, a través del comité de empresa, han denunciado la utilización de la tasa como “arma política” por parte de los grupos municipales y advertido de que si mañana no se llega a una solución en el pleno “os traballadores empezaremos a tomar medidas para garantir os nosos postos de traballo”.

Así las cosas, como ya señalaron en la intervención del presidente del comité, Jesús Castro, la pasada semana, exigen responsabilidades a todos los partidos de la corporación, ya que, como socios mayoritarios en la empresa –51%– deben velar por la continuidad de la misma y garantizar los puestos de trabajo de más de 70 empleados.

Desde el comité se reclama “responsabilidade” y se culpa a unos y otros de la situación. “Uns piden unha empresa pública pero non explican como pensan financiala, nin que van facer cos traballadores; a outros se lles enche a boca dicindo que velarán sempre pola defensa dos postos de traballo pero non fan nada; outros aproban unha taxa e agora, sendo a mesma, non a queren reactivar; e, por último, outros son incapaces de acadar consensos e solucionar problemas”, apuntan.

El resultado, a juicio de los trabajadores, es “unha quebra técnica avalada incluso polos técnicos municipais que levan tempo alertando desta situación”.



El debate continuará hoy tras la convocatoria de una junta de portavoces. Esta reunión y las necesarias para poder alcanzar un acuerdo fue una petición en la que la concejala socialista, Beatriz Sestayo, insistió en la última sesión plenaria. Sin embargo, pese a que se ha convocado para hoy, se realiza con un pleno ya fijado para mañana a las nueve de la mañana, sin saber todavía si en esta ocasión se contará con los votos suficientes para poder retomar la tasa aprobada en el anterior mandato.

Como ya aseguró el alcalde, Jorge Suárez, el mismo día del pleno, al término de la sesión, no se pedirá ningún informe al Consello de Contas ni al Consultivo, como requería el PP, por lo que la situación no ha variado ni un ápice desde el pasado viernes.

Del resultado de la junta de esta mañana dependerá el de la celebración del pleno convocado para mañana. BNG y PSOE mantienen su postura contraria a una tasa que decidieron suspender en su momento por considerarla injusta y por encima de los costes reales, entre otras cuestiones, y PP, aunque se muestra a favor del tributo, pedía informes complementarios que aclarasen la situación legal a la que se ven expuestos.

Por otra parte, la Plataforma na defensa dos Servizos Públicos, pola Remunicipalización se ha mostrado preocupada por la situación actual, asegurando que "se ameaza con producir un atentado ecolóxico contra a ría, pola mala xestión da depuración, pola situación da empresa e pola falta de transparencia".