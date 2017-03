Todo un ejemplo en la apuesta por rehabilitar

Solo llevan dos años y medio con su estudio pero Cristina e Iago –VLDarquitectos– tienen claro que quieren dedicarse a “nuestra idea de arquitectura como se suponía que tenía que ser”. Por eso, la vivienda, los locales comerciales... son parte de su trabajo pero la rehabilitación es también una pasión que en una ciudad como la naval, con un casco antiguo como el de Ferrol Vello, tiene un largo recorrido.



Estos arquitectos se proclaman firmes defensores de la rehabilitación como una forma de recuperar las ciudades y qué mejor forma de hacerlo que dando ejemplo.



Por eso, han optado por adquirir un edificio en una de las calles interiores del barrio de Ferrol Vello, incluida en el recorrido del Camino Inglés, la Carmen Curuxeiras.



No han elegido lo fácil, ya que esta calle no es precisamente la que se encuentra en mejor estado, pues lleva cerrada al tráfico más de un año, precisamente por la peligrosidad que suponía el estado de algunas viviendas, pero sí es una de las más representativas de esta zona, origen de la ciudad naval.



Pero los arquitectos no han comprado la vivienda solo para demostrar lo que se puede hacer con una casa en ruinas, sino que quieren que el barrio tenga vida y por eso no solo será su vivienda sino que trasladarán a este barrio su estudio para ejercer su profesión desde el inmueble.



La rehabilitación, en un edificio que consta de planta baja con pequeño patio posterior, piso primero, segundo y planta bajocubierta, necesita reforma integral y, como explica Cristina, poco más que las medianeras y muro de piedra de la planta baja podrá ser conservada –la casa tiene vigas de madera, pero se encuentran en mal estado–. Sin embargo, sí mantendrán la identidad en la medida de lo posible, ya que quieren demostrar que una rehabilitación tiene que conservar la esencia de la zona, sobre todo en un barrio como el portuario.

El edificio tenía una orden de ejecución y está en muy mal estado por seguridad y estabilidad pero pretende estrenar imagen en 2018 y ser un pequeño grano de arena que pueda servir de estímulo para que otros jóvenes se animen a vivir en el barrio.



La arquitecta sabe que un edificio rehabilitado en un casco antiguo no es para quienes quieran un piso con amplio trastero y un garaje, sino para aquellos a los que les guste la esencia y tener a dos minutos el puerto y también al lado el centro de la ciudad.



Además, no por partir de una casa vieja hay que prescindir de las comodidades y, como explica Cristina, se puede tener calefacción, galerías con buenos materiales y carpintería de madera pero no con simples vidrios, como antes. De hecho, hay ayudas para eficiencia energética y para el empleo de ciertos materiales innovadores.



“Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes”, explica esta las responsables de LVD, pero “apostamos por el cambio de mentalidad, es como el que compra un coche antiguo, es para mantener sus características, aunque se pueda mejorar”.



Asimismo, recuerda que antes que ellos, además de en otras viviendas, otro sector también ha apostado por este barrio, con establecimientos de hostelería. Por eso, espera que su nueva ubicación sirva no solo para que se pueda dar a conocer su trabajo sino para que la gente se anime a vivir en Ferrol Vello y rehabilitar, porque esta zona, apuntan, “es un tesoro, pero descuidado”.



Mientras tanto, el estudio recuerda que, según el inventario de 2014, la mitad de las viviendas y bajos del barrio están vacíos, además de existir 23 solares y 29 parcelas con restos de inmuebles.

Las rehabilitaciones puntuales han despertado algunas calles pero falta todavía llenar de vida a Ferrol Vello.