Una tesis concluye que la actividad de Reganosa no perjudica el medio marino

El sistema de funcionamiento de la terminal de gas natural licuado (GNL) de Reganosa, en Mugardos, no provoca ningún impacto en la diversidad y la riqueza de la fauna de los fondos marinos de la ensenada de Santa Lucía, en la ría de Ferrol.



Así lo demuestra una tesis doctoral elaborada por la bióloga investigadora Xela Cunha Veira (Ferrol, 1987) y dirigida por el catedrático de la Universidade de Santiago, Victoriano Urgorri, director de la Estación de Bioloxía Mariña da Graña, así como por Julio Parapar Vegas, profesor de la Universidade da Coruña. Con datos obtenidos durante siete años, la memoria fue defendida ayer por la mañana ante un tribunal que, por unanimidad, valoró el estudio con sobresaliente.



Entre otras actividades, la terminal se dedica a la gasificación de GNL, un proceso para el cual emplea, como fuente de calor, agua de mar, la cual, tras un enfriamiento, es devuelta al medio en condiciones similares a las de entrada.

Con esta tesis doctoral Xela Cunha quiso dar respuesta a la incógnita de cómo podía afectar este proceso al medio marino. “O sistema de vaporización da empresa non provoca ningunha afección ou influenza negativa na composición e estrutura das comunidades bentónicas situadas nas inmediacións da regasificadora”, corroboró durante su exposición la investigadora.



La doctora alcanzó estas conclusiones después de analizar muestras obtenidas bimestralmente entre febrero del 2007 y diciembre del 2013 en cuatro estaciones de muestreo diferentes, ubicadas respectivamente a 50, 100, 200 y 400 metros de distancia del punto donde la terminal devuelve al mar el agua usada. Además de sedimentos y agua, estudió 57.486 ejemplares de 172 especies: 78 poliquetos, 45 artrópodos, 38 moluscos y 11 pertenecientes a otros grupos.



“A disposición dunha amplísima información dos fondos da enseada durante un período de tempo tan dilatado –explica el texto– permitiu formular con fundamento a presente tese de doutoramento”.



Estructurada en nueve capítulos, a través de 512 páginas la memoria explica cómo el funcionamiento de la terminal no altera el medio natural en el que se ubica, ni el agua, ni los sedimentos, ni la fauna. De hecho, revela: “A estación 50, a máis próxima á saída do efluente de Reganosa, foi na que os valores de abundancia e riqueza específicas se mantiveron máis ou menos similares en todo o transcurso do estudo, mentres que nas outras estacións produciuse un descenso paulatino ao longo de todo o período”. Asimismo, la tesis presentada ayer certifica que los dos puntos de muestra más próximos a las instalaciones son los que presentan mayor “riqueza específica de especies”.