A terceira edición do “Carmela Loureiro” xa ten gañadores

A última hora da tarde do pasado venres reuníase no Concello de Ferrol o xurado da III edición do Certame Literario “Carmela Loureiro” que organiza cada ano o departamento de Normalización Lingüística e a CENL (Centro de Equipas de Normalización de Ferrolterra).

De acordo as bases do certame nesta nova convocatoria podían participar os alumnos de Primaria, Bacharelato e Ciclos de todos os centros do municipio en tres categorías: microrrelato (150 palabras), micropoesía (seis versos) e microteatro (non máis de 600 palabras, e que foi unha novidade da pasada edición).

Dentro de cada unha destas tres áreas se enmarcan diferentes categorías: catro (5º e 6º de primaria; 1º e 2º de ESO; 3º e 4º da ESO; e bacharelato e ciclos formativos) no caso dos microrrelatos; os mesmos catro para a modalidade de micropoesía; e só os alumnos de bacharelato e ciclos puideron concursar na área de microteatro.

O xurado, que estivo composto por un representante da CENL, Xil López, un do Concello de Ferrol –neste caso foi o propio concelleiro de Normalización Lingüística, Álvaro Montes–, dous alumnos e alumnas dos centros participantes e a escritora María Casanova, que destacou a sorprendente e imaxinativa calidade dos orixinais presentados este ano.

Os nomes don gañadores non se darán a coñecer ata a entrega dos premios, que terá lugar na capela do centro Torrente Ballester en vindeiras datas. O vencedor en cada unha das categorías recibirá unha tablet. Os traballos premiados serán editados polo Concello en papel e en formato dixital.

A proposta baseouse de dúas fases: unha interna e outra de intercentros. Na primeira, o profesorado encargado deste concurso en cada centro recibui os traballos. Para a segunda, as propostas seleccionadas entregáronse nun sobre pechado e cada entidade puido presentar dous textos por cada categoría.

Este certame vai destinado a todo o alumnado dos centros de ensino non universitario co Concello de Ferrol e daqueles centros da comarca que forman parte da CENL.

O premio “Carmela Loureiro” é unha homenaxe a unha muller, profesora en Ferrolterra, que durante anos adicou o seu tempo e o seu saber á lingua e aos máis novos, explican dende o consistorio.

“A súa traxectoria persoal e profesional é un bo exemplo do labor anónimo e xeneroso de moitos profesionais do ensino na difusión da cultura e do idioma entre a mocidade”, destacaron dende o consistorio. n