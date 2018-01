Tellado acusa a las Mareas y al PSOE de impedir el progreso de Navantia por bloquear el presupuesto estatal

El secretario general del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, participó este jueves en una visita institucional a las instalaciones de Navantia Fene para comprobar de primera mano los proyectos de la eólica marina que se desarrollan en la factoría.

Tellado aprovechó la visita al astillero para cargar contra las Mareas de Podemos y el PSdeG, a quienes acusó de no preocuparse por el naval gallego por no apoyar los Presupuestos Generales del Estado. El responsable del PP en Galicia recordó que de la aprobación de las cuentas del Gobierno central depende el proyecto de construcción de las F-110.

“Sólo desde la irresponsabilidad y el desconocimiento de la realidad del que hacen gala los socialistas y los populistas se puede renunciar a un proyecto que podrá dar trabajo a unas 7.000 personas”, declaró Tellado, al tiempo que animó a los diputados gallegos de ambas formaciones a que se desmarquen de sus grupos para sacar adelante las cuentas. “Si no lo hacen, tendrán que explicar en toda esta comarca por que no quieren garantizar un contrato que le daría un ánimo fundamental al sector”, insistió.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el presidente provincial, Diego Calvo, por los diputados del PPdeG en el Congreso Tristana Moraleja y Juan Juncal, y por el portavoz y el viceportavoz de Energía del PP en la Cámara Baja, Guillermo Mariscal y Alberto Herrero; Tellado recordó que la importancia del contrato del nuevo modelo de fragatas además de cuantitativa, también es cualitativa, dado que la construcción de los buques “no sólo supondría carga de trabajo hasta mediados de la próxima década, sino que también provocaría que los astilleros de Ferrolterra entrarían en un proceso de modernización fundamental para garantizar su viabilidad de cara a el futuro”, como los nuevos dragados y rellenos, la construcción de un dique cubierto, nuevos talleres, grúas o maquinaria, entre otras actuaciones.



Apoyo a la comarca

El secretario general también señaló que, en el marco del plan industrial que está diseñando Navantia, el Gobierno gallego “apoyará siempre el mantenimiento del empleo y de la carga de trabajo tanto en el astillero ferrolano cómo en la industria auxiliar, ya que su actividad permite situar al naval como un sector estratégico para Galicia y que, en este caso, genera más de 15.000 puestos de trabajo en la comarca”.

Así, Tellado señaló que en la etapa de crecimiento que está viviendo el naval gallego, los populares quieren que Navantia continúe “jugando un papel destacado como ya hizo con los importantes pasos de los últimos años: con proyectos por más de 1.350 millones de euros; gracias, además de a los pedidos militares, a su vuelta a la construcción civil; y a la diversificación de su actividad en campos como la eólica marina”.



Formación

Tellado también puso en valor el trabajo de la Administración autonómica para adaptar la formación de los trabajadores a las necesidades reales del tejido productivo con diversas herramientas orientadas al nuevo modelo industrial.

De hecho, recordó que el Gobierno gallego tiene en marcha un plan de formación especializado para el naval dotado de 12 millones de euros con el que se pretende llegar a 3.000 trabajadores del sector, a lo que se suman las unidades formativas en la empresa, tanto para desempleados como para ocupados, que permite a las compañías contar con personal calificado tras una formación a la carta con el apoyo de la Xunta. l