TEGA pide el voto en las Autonómicas para los partidos que miren por Galicia

El secretario general de Terra Galega, Guillermo Sánchez Fojo, –formación que no concurrirá a los próximas elecciones autonómicas– pidió ayer el voto en Pedroso “para todos aqueles partidos que mirarán polo noso país, por Galicia, porque o demais que vos veñan contando desde Madrid e desde outros lugares é so para fornecerse os partidos que non pensan nos veciños e veciñas de Galicia”. Así habló durante su intervención en la ya tradicional Festa do Río con la que cada año la formación despide el verano acompañada de afiliados y simpatizantes.

Más de 600 personas participaron este vez en la convocatoria que arrancó pasadas las 13.30 horas con la actuación de un grupo musical. Media hora más tarde llegó el turno de las intervenciones en las que no solo tomó la palabra el secretario general del partido, sino también la portavoz de TEGA en Narón, Marián Ferreiro, que valoró el apoyo incondicional de los presentes a la convocatoria. “Esperamos cumprir nos vindeiros tres anos de goberno coas expectativas que despositastes no equipo de Terra Galega, un equipo formado por mulleres e homes que apostamos por Narón, un concello que cada día se consolida como un referente a seguir, non só na comarca, senón tamén a nivel galego”, aseguró Ferreiro, quien recordó a los vecinos que tienen abiertas las puertas del Concello “para colaborar con nós desde os vosos barrios e parroquias”. Destacó además la confianza depositada por los ciudadanos como motor de la evolución del municipio.

A esta convocatoria festiva y de convivencia no faltaron los alcaldes de Narón y Coristanco, José Manuel Blanco y Amancio Lavandeira, respectivamente, así como los concejales de la formación en el concello naronés y procedentes de otras localidades gallegas.

Tras las intervenciones, los presentes disfrutaron de la tradicional comida popular que se desarrolló bajo la carpa habilitada para la ocasión. Ya por la tarde continuó la fiesta con más música y juegos tradicionales para menores y adultos. Además, los más pequeños disfrutaron a los largo de la jornada de las atracciones hinchables instaladas en las inmediaciones de la carpa.