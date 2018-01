Un Teatro Jofre lleno hasta la bandera canta con Manolo Bacalhau la música de taberna

El “cantor de taberna” ferrolano Manolo Bacalhau presentó ayer su primer trabajo discográfico, “Son do bar”, en un Teatro Jofre lleno hasta la bandera –las invitaciones se agotaron en cuestión de días–. Abrumado por el recibimiento del CD-DVD creado a través de una campaña de micromecenazgo, Bacalhau interpretó ayer en el escenario algunos de los diez temas que comoponen el disco.

El acto tuvo menciones especiales para todos aquellos que hicieron posible este proyecto, y se vivieron momentos emotivos al recordar a Antón Varela, el gaiteiro y luthier de Canido que grabó “A Foliada do Cadaval” y que tristemente fallecía meses después –julio de 2017–.

Xurxo Souto, Xoán Rubia e María Manuela fueron otros de los que no se quisieron perder la cita de ayer, en la que también participaron algunos de los que pusieron música y voz a “Son do bar”, como Roberto Grandal, Ramón Dopico o Silvia Fojo, entre otros muchos.

La música tradicional gallega y portuguesa invadió ayer el teatro ferrolano gracias a un hombre que con 15 años aprendió a tocar la guitarra y comenzó a dar rienda suelta a su creatividad.

Proyectos como este pretenden contribuir a la conservación y divulgación de la música popular y tradicional de la comarca, piezas interpretadas principalmente en los bares y en diferentes lugares colectivos con el único fin de crear comunidad.