Teatro, danza, cine y música, unidas en “Rómpete el alma”

Innovadora, moderna y rupturista. Así se presenta la nueva propuesta impulsada desde la Concellería de Cultura de Ferrol para los próximos meses. Bajo el título “Rómpete el alma” se articula un programa que combinará danza, teatro, música y cine en un total de ocho actividades dirigidas a toda la familia y que se desarrollarán en diferentes espacios escénicos de la ciudad, como el Jofre o el Torrente.

Compañías gallegas, pero también otras procedentes de Cataluña y Madrid, protagonizarán las diferentes propuestas. El plato fuerte del nuevo ciclo de artes escénicas consistirá en la celebración del 30 aniversario de Matarile Teatro, una compañía con proyección internacional que nació en la ciudad naval y que subirá a las tablas del Jofre con su triple propuesta escénica del 21 al 23 de abril –“Teatro Invisible”, “Staying Alive” y “El cuello de la jirafa”.

programa

El ciclo comenzará mucho antes, concretamente el próximo 4 de febrero, con una sesión de danza moderna y contemporánea en familia en el centro cultural Torrente Ballester, con entrada totalmente gratuita y que ya funcionó con una buena acogida el pasado año.

Le seguirá el domingo 5 de febrero una conferencia bailada del catalán Toni Jordar –la entrada costará cinco euros–. El viernes 24 de febrero tomará el Jofre Cris Blanco con su espectáculo “El agitador Vórtex”, en el que mezcla diferentes géneros. El 5 de marzo llegará “Ensaio amor”, de Licenciada Sotelo, continuando la programación el 25 de marzo con “Afasians, The last conference”, de Los Corderos y ZA (Cataluña). Tras el aniversario de Matarile en abril, el 26 de mayo podrá verse la obra “Calypso”, de Voadora.

El ciclo, coordinado por Cristina Moreira y Roberto Taboada, parte de la premisa de ofrecer algo diferente al público y además con entradas a precios asequibles –oscilan entre cinco y ocho euros– para llevar la cultura a todas las edades y bolsillos.

“Xa é difícil discernir onde remata unha arte e comeza outra porque todo está ligado, especialmente neste ciclo que poñemos en marcha con moito coidado e cariño, que pasa por ser do máis innovador”, destacó ayer el concejal de Cultural, Suso Basterrechea, en la presentación del programa.

Apuntó además que la cultura es un bien que no se pude medir únicamente en parámetros numéricos porque una buena programación musical siempre implica un riesgo personal y político.