Suspendido el desahucio de una mujer y sus dos hijos menores en Caranza

El desahucio previsto para la mañana de ayer en el barrio de Caranza (calle Cádiz) de una mujer de 29 años, con dos hijos menores a su cargo de nueve y dos años, quedó finalmente suspendido debido a la presencia de los dos niños en la vivienda.



Una comisión judicial se desplazó hasta el inmueble –en donde se concentraron minutos antes, desde las 10.45 horas, integrantes de Stop Desahucios y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ferrol y comarcas con una pancarta con el lema “Nin casas sen xente, nin xente sen casas”– para comunicar dicha decisión de paralización de orden de desalojo de vivienda.



Verónica, la joven afectada, se mostró satisfecha con la decisión, ya que aseguró no tener trabajo desde hace meses. “Acudí a los Servicios Sociales, en donde me están intentado echar una mano. No tengo a donde ir porque no soy de aquí y mi familia está lejos”, explicó en declaraciones a los medios de comunicación.



La afectada confesó que vivió estos últimos días “con nervios, como cualquier persona que sabe que la van a echar de su casa”. “Llevo cuatro años alquilada y me da pena tener que irme de este barrio”, al tiempo que indicó que fueron amigos y vecinos los que la han estado ayudando durante todo este tiempo.



Alquiler

La mujer aseguró que dejó de pagar la renta mensual de la vivienda “hace unos meses” tras dejar de percibir el subsidio por desempleo el pasado mes de noviembre.



Además, explicó que el precio pactado con el propietario es de “250 euros mensuales, que al principio colaboró, pero que luego se cansaría, como es normal, yo ahí no digo nada”.



También destacó el apoyo que le han prestado las dos plataformas antidesahucios que operan en Ferrol. “Me han ayudado mucho, al igual que los que han venido del juzgado”. Su siguiente paso a dar será la entrega de documentación en la judicatura para paralizar de forma definitiva el desahucio hasta que se encuentre una solución.



“A mí lo que me gustaría es quedarme aquí en el barrio y tener un piso, lo que quiere cualquier familia, y sobre todo por mis hijos”, aseguró ayer la mujer de 29 años.



soluciones

El portavoz de Stop Desahucios de la Red de Apoyo Mutuo de Ferrol y comarcas, Inácio Martínez, emplazó ayer a los “políticos a tomar nota porque isto non pode suceder” e indicó que son doce los desahucios que hay de media en el partido judicial de la ciudad.



“A nós acude a xente á que lle faltan apoios familiares, como é este caso”. El activista denunció que son conocedores de este caso desde hace “tres meses”, al mismo tiempo que aseguró que desde el Concello les aseguraron el martes que “no caso de que a Xunta non dese unha solución, dictábase un decreto concedéndolle unha casa de emerxencia residencial en Recimil, barrio no que ten vivendas de titularidade municipal”, puntualizó.



Con todo, Martínez quiso aclarar que “quen ten todas as competencias de vivenda, tal e como recolle o artigo 47 da Constitución Española, é a Xunta, para o que creou un organismo chamado Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que no seu decreto de constitución, nos artigos 2 e 3, ven recollido cales son todas as súas competencias para facilitar a vivenda: construir, chegar a acordos con bancos e outras entidades...”.



Inácio Martínez también hizo alusión a que existen muchas medidas “que non se toman”, haciendo referencia al plan Rehabita, al de Vivendas Baleiras, al Rescata, Reconduce o el plan de alquiler con bono social. Al mismo tiempo, desde las plataformas piden al Concello de Ferrol que se realice un censo de las personas que necesitan una vivienda.