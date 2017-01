Suárez defiende la actuación del Concello en temas de emergencia social

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, quiso aprovechar ayer la rueda de prensa celebrada tras la Xunta de Goberno Local para salir en defensa de la actuación de la concejalía de Benestar Social – donde Saínza Ruiz está al frente– y demandar al grupo municipal del PP “cautela, discreción e rigor cando se está a falar de casos de vulnerabilidade”, como el relacionado con la reciente orden de desahucio a una mujer y su hijo.

Los populares llevan pidiendo desde hace semanas la dimisión de Ruiz al achacarle “falta de sensibilidad” e inacción en temas correspondientes a la ayuda social y, en concreto, a la mala gestión llevada a cabo en el tema de la familia que iba a ser desalojada.

“Eu entendo que son persoas que están na oposición e que teñen que xustificar o seu salario cando menos nunha rolda de prensa semanal aínda que non fagan moito máis que iso, pero hai cousas que non se poden deixar pasar porque non é a primeira vez que se fan declaracións sen contrastar e nunca acompañados polas persoas afectadas”, sostuvo el regidor.

Suárez volvió a insistir en que desde el Concello se trabajó en el caso específico de esa mujer –que visitó varias veces el despacho de la alcaldía– desde el 5 de diciembre y que se le dio a escoger entre seis viviendas en el barrio de Recimil, en función de las características que mejor le convenían, para que se alojase de manera temporal mientras el gobierno autonómico terminaba las pertinentes gestiones.

La semana pasada, la Xunta concedió un piso en régimen de alquiler social a dicha mujer, por lo que el primero elegido de titularidad municipal será reservado para otra familia que esté en una situación similar de emergencia, tal y como indicó Saínza Ruiz. “Ha tenido que ser la Xunta la que gestione la adjudicación a esta familia, ante la pasividad de la concejala responsable”, achacaban hace unos días desde el PP.

“Eu delego na concellería de Benestar Social, que está a facer un grandísimo traballo conseguindo desatascar temas de axuda de emerxencia social dividindo os gastos de supermercado, aluguer e vestimenta. Creo que o traballo está ben feito e non considero oportuno entrar en debates con persoas en risco de exclusión social; é un erro”, concluyó Jorge Suárez.